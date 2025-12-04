Ο-eλληνας-που-θέλει-να-μοιάσει-στην inditex και-λέει-«ναι»-στα-καλλυντικά

Ο Δημήτρης Ματεμτζής δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του. Θέλει να χτίσει ένα ελληνικό οικοσύστημα μόδας με διαφορετικά brands, παρουσία σε πολλές αγορές και κοινή εταιρική ταυτότητα. Ένα μοντέλο που παραπέμπει στη φιλοσοφία της Inditex (a.k.a. ZARA), κάτι που ο επικεφαλής του ομίλου Intrafashion παραδέχεται ανοικτά στο Euro2day.gr απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Δεν θέλω να αντιπροσωπεύω μάρκες, θέλω να κατέχω την ιδιοκτησία τους», συνεχίζει.

Φιλόδοξο σχέδιο; Ίσως υπέρμετρα για έναν παίκτη που μετρά μόλις 5 χρόνια ζωής. Αν και μέσω εξαγορών έχει καταφέρει να κτίσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο δίκτυο καταστημάτων. Όμως ο κ. Ματεμτζής δεν προέρχεται από το πουθενά. Έχει περάσει από κομβικές θέσεις σε θυγατρικές πολυεθνικών της ένδυσης και των καλλυντικών. Και το τελευταίο, τα καλλυντικά, φαίνεται ότι είναι το επόμενο επιχειρηματικό του στοίχημα, όπως παραδέχεται σε σχετική ερώτηση του Euro2day.gr, στο περιθώριο χθεσινής εκδήλωσης.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε στα καλλυντικά», λέει. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτό; Σε ερώτηση για το αν σχεδιάζει εξαγορά ελληνικού ή διεθνούς brand, δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Περιορίστηκε να επισημάνει πως η μοναδική ελληνική εταιρεία με πλήρως vertical brand είναι η Dust+Cream, -σ.σ. αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι έχει χαρτογραφήσει την αγορά- αν και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις.

Η χρονική συγκυρία, όμως, είναι ενδιαφέρουσα. Οι επενδύσεις στο fashion retail αυξάνονται, η αγορά καλλυντικών αναπτύσσεται και οι ευκαιρίες για εξαγορές είναι περισσότερες απ’ ό,τι φαίνεται. Άλλωστε ο όμιλος του κ. Ματεμτζή κτίζεται μέσω εξαγορών.

Όταν πριν από πέντε χρόνια προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Intrafashion ο τζίρος ήταν 18,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη άνω των 5 εκατ. ευρώ ετήσιες ζημιές και περιορισμένη ρευστότητα. Εφέτος, η Intrafashion αναμένεται να πιάσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 55 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση της BodyTalk, οι πωλήσεις του ομίλου που αναπτύσσει τo brand Pink Woman και την αλυσίδα αξεσουάρ του ισπανικού brand Mira Mira, θα αγγίξουν τα 50 εκατ. ευρώ, από 46,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, και τα καθαρά κέρδη θα προσεγγίσουν τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη της πρόσφατα εξαγορασμένης BodyTalk θα ακολουθήσει εντελώς διαφορετική στρατηγική από αυτή της Pink Woman, η οποία διαθέτει 116 monobrand καταστήματα στην Ελλάδα και 16 στην Ιταλία. «Το νόημα εδώ δεν είναι η λιανική, αλλά η συνεργασία με key accounts», σημειώνει ο Ματεμτζής.

Το πλάνο προβλέπει στροφή σε ευέλικτο μοντέλο χονδρικής, συνεργασίες με μεγάλους παίκτες όπως Intersport και Zakcret, συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων από σχεδόν 20 σήμερα σε περίπου 7.

Στόχος είναι η πλήρης αντιστροφή του αρνητικού αποτελέσματος της BodyTalk μέσα στη διετία. Η εταιρεία έκλεισε πέρυσι με ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, αλλά ο Ματεμτζής εκτιμά ότι το 2025 θα ισοσκελίσει το αποτέλεσμα και το 2026 θα εμφανίσει «υψηλή διψήφια κερδοφορία».

Για την Pink Woman, η οποία έχει ήδη παρουσία στην Ιταλία, ο στόχος είναι η αύξηση του δικτύου των 16 καταστημάτων σε πάνω από 20 στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο μέτωπο της παραγωγής, ο όμιλος συνεργάζεται με μονάδες σε Κίνα, Μπαγκλαντές και Πακιστάν.