ΠΑΣΟΚ-για-Τσίπρα:-Μίλησε-για-ιδιοτέλειες-ενώ-ο-ίδιος-διέλυσε-το-κόμμα-του-και-συκοφάντησε-τους-συντρόφους-του

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ήταν έντονη και καυστική, με την ανακοίνωση του κόμματος να σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «μίλησε για ιδιοτέλειες» ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν αφήνει ασχολίαστη τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της πολιτικής του πορείας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνοντας στερεότυπα και ακολουθώντας τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει στην αφήγηση ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος». Ουσιαστικά, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την πολιτική ευθύνη του Τσίπρα για τη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, η οποία οδήγησε σε νίκες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση δεν περιορίζεται μόνο στην κριτική για τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού. Παράλληλα, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τον εαυτό του στο βιβλίο του, κατηγορώντας άλλους για «ιδιοτέλειες», ενώ την ίδια στιγμή, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, αυτός ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τον «διχασμό» του κόμματός του, την «καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ» και τη συκοφάντηση των στελεχών του.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».

Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;

Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».

