    Thursday, December 4
    Πηγές-Μαξίμου:-Οι-πληρωμές-προς-τους-αγρότες-για-το-2025-–-600.000-ευρώ-περισσότερα-από-το-2024-(πίνακες)
    Πηγές Μαξίμου: Οι πληρωμές προς τους αγρότες για το 2025 – 600.000 ευρώ περισσότερα από το 2024 (πίνακες)

    Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.

    Αναλυτικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, ενώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί άλλο 1,2 δισ. ευρώ.

    Το σύνολο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, 600.000 ευρώ περισσότερα από την ενίσχυση του 2024.

    Τα στοιχεία με την κρατική ενίσχυση, ανά κωδικό, όπως κοινοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:

    Οι πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025

    Πληρωμές προς αγρότες:

    Πληρωμές 2024: 3,1

    Αναλυτικότερα:

    Πληρωμές έως 24/11/2025:

    Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

