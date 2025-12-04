Ποια-είναι-η-Ελιζαβέτα-Κριβονόγκι:-Η-22χρονη-κόρη-του-Πούτιν-που-διαγράφει-το-παρελθόν-της-στο-Παρίσι-μέσω-της-τέχνης

Το πρόσφατο περιστατικό στο Παρίσι, όπου η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι —η 22χρονη που φέρεται ως κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν— δέχτηκε επίμονες ερωτήσεις από Ουκρανό δημοσιογράφο σχετικά με τον πόλεμο, την επανέφερε στο προσκήνιο. Η νεαρή γυναίκα, που πλέον ζει μόνιμα στη γαλλική πρωτεύουσα, απάντησε τότε ότι «δεν μπορεί να βοηθήσει», αποφεύγοντας να συνδέσει δημόσια τον εαυτό της με τον Ρώσο πρόεδρο.

Το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό της, ωστόσο, είχε αναζωπυρωθεί ήδη από παλαιότερες αναρτήσεις της στο Telegram, στις οποίες ασκούσε έμμεση αλλά σαφή κριτική σε έναν άνδρα «που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου». Παρότι δεν κατονόμασε τον Πούτιν, οι δηλώσεις θεωρήθηκαν η πρώτη δημόσια ρήξη της με τον άνθρωπο που φέρεται να είναι ο πατέρας της. «Είναι λυτρωτικό να μπορώ ξανά να δείχνω το πρόσωπό μου στον κόσμο», έγραφε τότε.

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι

Η Κριβονόγκι, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη. Φήμες περί συγγένειας με τον Ρώσο πρόεδρο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, καθώς η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ —πρώην οικονόμος είδε την οικονομική της κατάσταση να εκτοξεύεται μετά τη γέννηση της κόρης της. Το πατρώνυμο «Βλαντιμίροβα» και δημοσιογραφικές έρευνες ενίσχυσαν τις υποψίες, χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, η νεαρή γυναίκα διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, δείχνοντας μια ζωή πολυτελείας με ταξίδια, ιδιωτικά τζετ και επώνυμες δημιουργίες. Μετά το 2022, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο και μετέβη στο Παρίσι, όπου πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ελιζαβέτα Ρουντνόβα.

Σήμερα εργάζεται σε δύο παρισινές γκαλερί —τη L Galerie στο Μπελβίλ και την Espace Albatros στο Μοντρέιγ— χώρους οι οποίοι φιλοξενούν συχνά εκθέσεις κατά του πολέμου. Είναι απόφοιτη της σχολής ICART και ασχολείται με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και την οργάνωση πολιτιστικών δράσεων.

Η παρουσία της, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις. Η Ρωσίδα καλλιτέχνις Νάστια Ροντιόνοβα διέκοψε τη συνεργασία της με τις γκαλερί όταν πληροφορήθηκε ότι η Κριβονόγκι βρίσκεται στο προσωπικό τους. «Δεν μπορεί κάποιος που προέρχεται από οικογένεια ωφελημένη από το καθεστώς να βρίσκεται δίπλα σε θύματά του», δήλωσε.

Η Κριβονόγκι απάντησε υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για τις πράξεις αυτές: «Είμαι πραγματικά υπεύθυνη για τις δραστηριότητες ανθρώπων που δεν μπορούν καν να με ακούσουν;».

Στον παρισινό χώρο της τέχνης, πάντως, υπάρχουν και φωνές στήριξης. Ο Ντμίτρι Ντολίνσκι, επικεφαλής του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δύο γκαλερί, δήλωσε ότι δεν έχει «δει κάποιο τεστ DNA» και ότι «πολλοί μοιάζουν με τον Πούτιν», ενώ συνεργάτες τη χαρακτηρίζουν καλλιεργημένη και αφοσιωμένη.

Η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, είχε τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 λόγω των σχέσεων με τον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου. Η Ελιζαβέτα, από την πλευρά της, έχει αφήσει πίσω την εικόνα της χλιδής και δηλώνει αποφασισμένη να χτίσει μια νέα ταυτότητα μακριά από τη «βαριά κληρονομιά» που τη συνοδεύει.