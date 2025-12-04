Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Δείτε φωτογραφίες

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:30 και μία ώρα αργότερα έκλεισαν, καθώς η αίθουσα είχε ήδη γεμίσει.

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Γιάννης Δραγασάκης, η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο πρώην υπουργός και αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης και η Λούκα Κατσέλη, η οποία είχε προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Στο Παλλάς βρέθηκαν και η Έφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά — δύο πρόσωπα στα οποία ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στο βιβλίο του. Παρόντες ήταν ακόμη οι Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιάννης Μαντζουράνης, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζαχαριάδης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Στέφανος Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Διονύσης Τεμπονέρας, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος, Πέτρος Κόκκαλης, Κώστας Ζουράρις, Γιώργος Λιάνης, Ανδρέας Νεφελούδης, Κώστας Γαβρόγλου, Νίκος Μαρκάτος, Μερόπη Τζούφη, Γιώργος Σταθάκης, Χάρης Καστανίδης και πολλοί άλλοι.

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στον χώρο στις 19:25, ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε δέκα λεπτά αργότερα. Την παρουσίαση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου (Alpha) και Αντώνης Αντζολέτος (ΣΚΑΪ, «Καθημερινή»).

Πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, προηγήθηκαν παρεμβάσεις για το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο του βιβλίου από τους:

Ιωάννα Λαλιώτου , Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αντώνης Λιάκος , Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

, Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα , Συντονίστρια Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης

, Συντονίστρια Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 2015–2019

