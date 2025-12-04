Πώς-είναι-να-διευθύνεις-μία-από-τις-πιο-πολύτιμες-εταιρείες-στον-κόσμο;-Ένα-συνεχές-άγχος-και-με-χιλιάδες-email-κάθε-πρωί,-απαντάει-ο-ceo-της-nvidia

Το να διευθύνεις μια εταιρεία που όχι μόνο αξίζει τρισεκατομμύρια δολάρια αλλά έχει ταυτιστεί με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρη δύσκολη υπόθεση. Και ο , διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, το ξέρει από πρώτο χέρι.

Σε ένα επεισόδιο της σειράς «The Joe Rogan Experience» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ο Χουάνγκ μίλησε για το ψυχολογικό κόστος που χρειάστηκε να «πληρώσει» για να βρεθεί η εταιρεία από κοντά στην πτώχευση, όπου βρισκόταν, μπροστάρισσα στην κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προτού γίνει μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση 4,4 τρισ. δολάρια, η Nvidia βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας τουλάχιστον τρεις φορές τη δεκαετία του ’90.

Αυτές οι μέρες έχουν περάσει για την κατασκευάστρια τσιπ αλλά αυτό δεν έχει μετριάσει τον φόβο της αποτυχίας του Χουάνγκ. Ούτε η εκτόξευσή της τον κάνει λιγότερο εργασιομανή. «Δουλεύω πολύ», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι διευθύνει την εταιρεία επτά ημέρες την εβδομάδα.

Μοντέλο ηγεσίας

Πώς περιγράφει όμως την ηγεσία; Ο Χουάνγκ, που είναι ένας από τους μακροβιότερους CEOs στον τεχνολογικό κλάδο, πιστεύει ότι η ευαλωτότητα και η ηγεσία δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ιδιότητες.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα ασυμβίβαστο με το να είσαι ηγέτης και να είσαι ευάλωτος», είπε. «Η εταιρεία δεν χρειάζεται να είμαι ιδιοφυΐα, να έχω δίκιο από την αρχή, να είμαι πάντα σωστός, απόλυτα σίγουρος για το τι προσπαθώ να κάνω και τι κάνω. Η εταιρεία δεν το χρειάζεται αυτό», πρόσθεσε τονίζοντας πως το γεγονός ότι είναι ευάλωτος του επιτρέπει να είναι ανοιχτός σε σχόλια από τους συναδέλφους του και να εξετάζει διαφορετικές στρατηγικές σε περίπτωση που κάνει λάθος.

«Αν βάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή την κατεύθυνση του είμαι υπεράνθρωπος, τότε είναι δύσκολο για εμάς να αλλάξουμε στρατηγική — επειδή υποτίθεται ότι είχαμε δίκιο εξαρχής», εξήγησε. «Και αν έχεις πάντα δίκιο, πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια αλλαγή; Επειδή η αλλαγή απαιτεί να κάνεις λάθος. Έτσι δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να κάνω λάθος».

Ο «φόβος της αποτυχίας»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέρος αυτού που τον παρακινεί είναι ο «φόβος της αποτυχίας». «Λαμβάνω μεγαλύτερη ώθηση από την επιθυμία να μην αποτύχω παρά από την επιθυμία να πετύχω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται πάντα σε κατάσταση άγχους».

Ανέφερε επίσης ότι δεν τρέφει ψευδαισθήσεις για την επιτυχία υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία είναι μέρος του ταξιδιού.

«Υπάρχουν μεγάλες περίοδοι ταλαιπωρίας, μοναξιάς, αβεβαιότητας, φόβου, αμηχανίας και ταπείνωσης», είπε. «Όλα αυτά τα συναισθήματα που δεν μας αρέσουν καθόλου», είπε.

«Νομίζω ότι είναι καλό να το προωθήσουμε αυτό και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι απλώς μέρος του ταξιδιού», συνέχισε. «Το να υποφέρεις είναι μέρος του ταξιδιού».

Χιλιάδες -

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, ο Χουάνγκ δήλωσε ότι συνήθως ξυπνάει νωρίς, τσεκάροντας τα - του τις πρώτες ώρες της ημέρας. Και υπάρχουν χιλιάδες - για να διαβάσει, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

Αυτό είναι μέρος της ρουτίνας του να διατηρεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «κουλτούρα του να παραμένει σε υπερεγρήγορση». «Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να είσαι σε εγρήγορση εκτός από το να δίνεις προσοχή», είπε. «Δεν έχω βρει ούτε έναν τρόπο να μπορώ να παραμένω σε εγρήγορση χωρίς να δίνω προσοχή. Έτσι, ξέρετε, πιθανότατα διαβάζω αρκετές χιλιάδες - την ημέρα».

Χωρίς ρεπό

Ο Χουάνγκ έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι είναι εργασιομανής, καθώς εργάζεται 14 ώρες την ημέρα και τις αργίες.

Αυτή η αδιάκοπη εργασιακή ηθική έχει μεταβιβαστεί και στα δύο παιδιά του, τα οποία είναι και τα δύο υπάλληλοι της Nvidia. «Και τα δύο παιδιά μου εργάζονται στην Nvidia. Και δουλεύουν κάθε μέρα. Είμαι πολύ τυχερός».