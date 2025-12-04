Σήμερα-το-τραπέζι-Μητσοτάκη-σε-βουλευτές-της-ΝΔ-με-μενού-προϋπολογισμό-και-αγροτικά-μπλόκα,-ποιοι-θα-δώσουν-το-«παρών»

Υπό άλλες συνθήκες, το αποψινό τραπέζι που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους 33 βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού στις 16 Δεκεμβρίου θα ήταν η αρχή μιας σειράς κινήσεων σύσφιγξης σχέσεων του πρωθυπουργού με τους «γαλάζιους» βουλευτές. Μια κίνηση συσπείρωσης, μετά από μια δύσκολη περίοδο και ενόψει του 2026 που θα έχει de facto προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Με δεδομένη, όμως, την προοδευτική ένταση των αγροτικών μπλόκων, θεωρείται δεδομένο ότι οι κινητοποιήσεις θα βρεθούν στο μενού της κουβέντας, καθώς πολλοί βουλευτές της σύνθεσης προέρχονται από αγροτικούς νομούς και γίνονται δέκτες παραπόνων και αντιδράσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να έχει μαζί του στη γνωστή ταβέρνα του «Καραβίτη» στο Παγκράτι τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό του Θάνο Πετραλιά, τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη και τον στενό του συνεργάτη περί τα κομματικά Θανάση Νέζη. Η εν λόγω συνάντηση δεν θα είναι η μοναδική που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, καθώς αναμένεται να δει και τους υπόλοιπους βουλευτές της ΝΔ ανά επιτροπή, ενώ θεωρείται «κλειδωμένο» ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ανοίξουν-όπως και πέρυσι-οι πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου για ένα χαλαρό ποτό με τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Είναι γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει «κόψει γέφυρες» με τους βουλευτές, καθώς κάνει τακτικά κατά μόνας συναντήσεις, όμως θέλει να «πάρει θερμοκρασία» και από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιο χαλαρό περιβάλλον ενός τραπεζιού επιτρέπει και μια πιο ελεύθερη συζήτηση.

Η ανθρωπογεωγραφία και οι αγροτικές περιοχές

Παρόντες στο τραπέζι θα είναι, μεταξύ άλλων «βαριά ονόματα» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας και ο εισηγητής της ΝΔ στον προϋπολογισμό Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, από πιο αστικές περιοχές το παρών θα δώσουν η Μαρία Συρεγγέλα, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιώργος Βλάχος, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Μιχάλης Λιβανός, ο Στράτος Σιμόπουλος που ζήτησε προχθές δυναμική παρέμβαση των ΜΑΤ στα αγροτικά μπλόκα, αλλά και ο Θεόδωρος Καράογλου από τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι αρκετοί βουλευτές από αγροτικές περιοχές προσέρχονται με τη διάθεση να θέσουν στον πρωθυπουργό ζητήματα που σχετίζονται με τα μπλόκα: για την καθυστέρηση των πληρωμών και τις εκκρεμότητες από φυσικές καταστροφές, για το ότι ο ΕΛΓΑ πήρε χρήματα από τους λογαριασμούς μόλις μπήκε η προκαταβολή της ενίσχυσης, αλλά και για το ότι δεν πάρθηκαν εγκαίρως μέτρα για την ευλογιά. Δεν είναι μυστικό ότι όλο και περισσότεροι «γαλάζιοι» βουλευτές στοχεύουν παρασκηνιακά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ παρατηρούν

Στο τραπέζι αναμένεται να μετάσχουν δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Επίσης δύο πρώην υφυπουργοί, η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Διονύσης Σταμενίτης. Ακόμα, αρκετοί βουλευτές από αγροτικές περιοχές και συγκεκριμένα οι: Χρήστος Σταϊκούρας, Γιώργος Κοτρωνιάς (Φθιώτιδα), Γιώργος Κωτσός, Ασημίνα Σκόνδρα (Καρδίτσα), Θανάσης Λιούτας (Τρίκαλα), Διονυσία Αυγερινοπούλου (Ηλεία), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία), Μιχάλης Παπαδόπουλος (Κοζάνη), Φώντας Μπαραλιάκος (Πιερία), Γιάννης Πασχαλίδης (Καβάλα), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σέρρες), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνία). Τέλος, οι «νησιώτες» Μίκα Ιατρίδη και Μάνος Κόνσολας (Δωδεκάνησα), Θανάσης Καββαδάς (Λευκάδα) και Διονύσης Ακτύπης (Ζάκυνθος).

Παράθυρο διαλόγου

Ήδη πάντως από χθες ο κ. Μητσοτακης «έδειξε» τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου: χαμηλοί τόνοι έναντι των αγροτών, πληρωμές εντός του Δεκεμβρίου (1,2 δισ. ευρώ συνολικά) και παράθυρο διαλόγου, εφόσον μείνουν μακριά από ακραίες κινήσεις κλιμάκωσης που θα αναγκάσουν την κυβέρνηση να σκεφτεί διαφορετικά.

«Από τη μία, κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι τα φετινά 3,7 δισ. που θα εκταμιευθούν θα είναι σημαντικά περισσότερα εν σχέσει με τα 3,1 δισ. του 2024. Ήδη στην κυβέρνηση κάνουν κι άλλες ασκήσεις, με τον κ. Μητσοτάκης χθες να αφήνει παράθυρο παράτασης και για το 2026 του πλαισίου για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα που ισχύει και φέτος.