Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, December 4
    Στα-3,7-δισ.-ευρώ-οι-καταβολές-προς-τους-αγρότες-το-2025
    Στα 3,7 δισ. ευρώ οι καταβολές προς τους αγρότες το 2025

    Στα 3,7 δισ. ευρώ οι καταβολές προς τους αγρότες το 2025

    Οικονομία 1 Min Read

    Αυξημένη κατά 600.000 ευρώ η ενίσχυση σε σχέση με το 2024.

    Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.

    Αναλυτικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, ενώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί άλλο 1,2 δισ. ευρώ.

    Το σύνολο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, 600.000 ευρώ περισσότερα από την ενίσχυση του 2024.

    Τα στοιχεία με την κρατική ενίσχυση, ανά κωδικό, όπως κοινοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com