    Συνάντηση Γκιουλέκα – Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη: Ανταλλαγή δώρων και σύσκεψη στο Διοικητήριο
    Συνάντηση Γκιουλέκα – Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη: Ανταλλαγή δώρων και σύσκεψη στο Διοικητήριο

    Συνάντηση Γκιουλέκα – Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη: Ανταλλαγή δώρων και σύσκεψη στο Διοικητήριο

    Πολιτική

    Το κατώφλι του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης πέρασε το απόγευμα της Πέμπτης η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κώστα Γκιουλέκα.

    Συνοδευόμενη από τον Αμερικανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ, η κα Γκίλφοϊλ έγινε δεκτή σε θερμό κλίμα στο Διοικητήριο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον χώρο. Πριν προχωρήσουν στην κατ’ ιδίαν σύσκεψη, ο κ. Γκιουλέκας ξενάγησε την Αμερικανίδα διπλωμάτη στην έκθεση «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», με την ίδια να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πίνακες και τα κειμήλια της ελληνικής ιστορίας.

