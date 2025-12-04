Το-σχέδιο-της-Μπλε-Κέδρος-για-ανάπτυξη-ξενοδοχείου-στη-Θεσσαλονίκη

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων αναμένεται να συζητηθεί σήμερα η αρχιτεκτονική μελέτη του νέου project που «τρέχει» η ΜΠΛΕ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων των αδελφών Ευμορφίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων (ΚΣΜΝ) του υπουργείου Πολιτισμού καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αρχιτεκτονική μελέτη για την αλλαγή χρήσης από κτίριο γραφείων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εμπορικό κατάστημα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μία επένδυση που έχει δρομολογήσει η ΑΕΕΑΠ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω ακίνητο, ιδιοκτησίας Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, βρίσκεται στην οδό Ζεύξιδος στον αριθμό 8 στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στη βορειοελλαδίτικη πόλη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα υπό συζήτηση θέματα του ΚΣΜΝ, το πολυώροφο κτίριο βρίσκεται «στο άμεσο περιβάλλον του διατηρητέου από το ΥΠ.ΠΟ. κτιρίου στην οδό Π. Π. Γερμανού 15 και εντός του “ιστορικού τόπου” της πόλης της Θεσσαλονίκης».

Βάσει σχεδιασμού, η ΜΠΛΕ Κέδρος αναμένεται να μετατρέψει το υπό μίσθωση κτίριο γραφείων σε ξενοδοχείο.

Σημειωτέοn ότι στις 6 Αυγούστου του 2024, η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην υπογραφή μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου στην οδό Ζεύξιδος 8, με συνολική επιφάνεια οικοπέδου 289,04 τ.μ., εντός του οποίου, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση της εταιρείας, έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτίριο 8 ορόφων με δώμα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.032 τ.μ.

Το project ανάπτυξης του ξενοδοχείου ξεκίνησε το β’ εξάμηνο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2026, βάσει χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 52 δωματίων, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου θα φιλοξενείται ένα κατάστημα της Coco-Mat, στα πρότυπα του ακινήτου της ΜΠΛΕ Κέδρος στο Κολωνάκι.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος άνω των 70 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η ΑΕΕΑΠ, με έμφαση στην αγορά κατοικίας και στον κλάδο της φιλοξενίας.

Σε ό,τι αφορά το υπό ανάπτυξη τουριστικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στα σκαριά βρίσκεται η κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων και 58 τουριστικών κατοικιών στη θέση «Ξιφιάς» του Δήμου Μονεμβασιάς, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα είναι επιφάνειας 2.350 τ.μ., ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση για τις κατοικίες είναι 7.100 τ.μ.

Παράλληλα, η εισηγμένη έχει δρομολογήσει την ανέγερση ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στο Ρίο, που θα απαρτίζεται από ξενοδοχείο και κατοικίες, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 41 ακίνητα, συνολικής αγοραίας αξίας άνω 118 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και η συνολική απόδοση των μισθωμένων ακινήτων διαμορφώνεται πέριξ του 8%. Η ΑΕΕΑΠ διαθέτει, μεταξύ άλλων, 10 ξενοδοχεία, 11 καταστήματα, 2 γραφεία, 3 βιομηχανικά ακίνητα, 4 οικιστικά ακίνητα και κάποιες ακόμη μεγάλες εκτάσεις.