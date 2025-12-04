Το-2025-φεύγει,-τα-σενάρια-για-«ελαφρύ»-στασιμοπληθωρισμό-στις-ΗΠΑ-επιστρέφουν

Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται μπροστά στο χειρότερο σενάριό της το 2026, σύμφωνα με την RBC. Και το σενάριο αυτό έχει όνομα: στασιμοπληθωρισμός.

Ο στασιμοπληθωρισμός είναι μία τρομακτική κατάσταση για όποια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με το «τέρας» του. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από αργή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού.

Η RBC «βλέπει» την πιθανότητα στασιμοπληθωρισμού το 2026, καθώς η αμερικανική οικονομία φαίνεται έτοιμη να καταγράψει αναιμική ανάπτυξη, ενώ ο πληθωρισμός είναι «άβολα» υψηλός.

«Οδεύοντας προς το 2026, βλέπουμε την οικονομία των ΗΠΑ να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε τροχιά προς ένα σενάριο ελαφρού στασιμοπληθωρισμού», έγραψαν οι οικονομολόγοι της τράπεζας σε σημείωμά τους την Τετάρτη.

«Διάφοροι παράγοντες θα δημιουργήσουν ένα δυσάρεστο περιβάλλον όπου προβλέπουμε ότι ο δομικός πληθωρισμός θα παραμείνει πεισματικά πάνω από το 3% σε ετήσια βάση για το μεγαλύτερο μέρος του έτους», πρόσθεσαν.

Ο στασιμοπληθωρισμός, ακόμη και η «ελαφριά» εκδοχή του, αποτελεί μια ανησυχητική πρόβλεψη για την οικονομία των ΗΠΑ. Μια τέτοια κατάσταση είναι συχνά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από τις κεντρικές τράπεζες σε σχέση με μια οικονομία σε ύφεση, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός εμποδίζει την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια για να τονώσει την οικονομία.

Οι λόγοι για τους οποίους η τράπεζα πιστεύει ότι το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού γίνεται πιο πιθανό για τις ΗΠΑ:

Υψηλό κόστος στέγασης

Το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί έχει στηρίξει τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, ανέφεραν οικονομολόγοι της RBC. Αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού, που εξαιρεί τα αγαθά και τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, κυμαίνεται περίπου στο 3,5%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση των τιμών στην οικονομία έχει μεγαλύτερη δυναμική.

Οι τιμές των κατοικιών έχουν αρχίσει να αυξάνονται με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία πέντε χρόνια και εξακολουθούν να αυξάνονται. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

Ασταθής αύξηση μισθών

Η ασταθής αύξηση των μισθών διατηρεί επίσης τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, ανέφερε η RBC. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την BLS.

Η τράπεζα επεσήμανε ότι ο βασικός πληθωρισμός υπηρεσιών, μείον το κόστος στέγασης, δεν έχει γίνει αρνητικός τα τελευταία σαράντα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανοδική πίεση από τους μισθούς, υποστήριξαν οι οικονομολόγοι.

«Με απλά λόγια, δεν αναμένουμε αποπληθωριστικές πιέσεις από αυτόν τον τομέα και, το πιο σημαντικό, αναμένουμε περιορισμένη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», ανέφεραν. «Δεν βλέπουμε να μειώνονται σημαντικά οι μισθοί, και ως εκ τούτου, οι βασικές υπηρεσίες εκτός από τη στέγαση».

Δασμοί

Οι τιμές των αγαθών πιθανότατα δεν θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο πληθωρισμός των αγαθών έχει αυξηθεί σταθερά τον τελευταίο χρόνο και διαμορφώθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την BLS.

Ούτως ή άλλως η RBC ανέμενε οι τιμές των αγαθών θα αυξηθούν μετά την πανδημία, με την επίλυση των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού και της ζήτησης στην οικονομία.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την πολιτική του για τους δασμούς, οι οποίοι αναμένεται επίσης να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των αγαθών.

«Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ μήνες από την Ημέρα της Απελευθέρωσης (7 Απριλίου) και συνεχίζουμε να διατηρούμε την άποψή μας ότι οι δασμοί θα επιβαρύνουν την αγορά εργασίας και θα ασκήσουν ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», έγραψαν οι οικονομολόγοι.

«Η ανησυχία μας παραμένει ότι δεν έχουμε ακόμη δει την πλήρη μετακύλιση των δασμών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, η οποία πιστεύουμε ότι θα κορυφωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026», πρόσθεσαν.

Υψηλές κρατικές δαπάνες

Οι υψηλές κρατικές δαπάνες είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος, ανέφερε η RBC.

Οι κρατικές δαπάνες συχνά θεωρείται ότι τονώνουν την οικονομία. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν επίσης να εμποδίσουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, καθώς οι υψηλότερες δαπάνες στον δημόσιο τομέα συχνά συνδέονται με χαμηλότερη παραγωγικότητα.

Το αμερικανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε ελαφρώς κατά το πρώτο τρίμηνο, αλλά έκτοτε η οικονομία έχει ανακάμψει και αναπτυχθεί με υγιή ρυθμό. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,9%.

Το δημόσιο χρέος είναι επίσης εγγενώς πληθωριστικό, γεγονός που ενισχύει τις στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταγράψουν έλλειμμα 21,1 τρισ. δολαρίων την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου στις αρχές του 2025.