Τύμπανα πολέμου μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Τσίπρα – ΠΑΣΟΚική σύναξη με μενού την Κεντροαριστερά

Τύμπανα πολέμου ηχούν στους διαδρόμους της Κεντροαριστεράς, μετά και την επίθεση που εξαπέλυσε εχθές στη στρατηγική της αντιπολίτευσης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, που στην ουσία ήταν μια προαναγγελία δημιουργίας νέου φορέα.

«Σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, με τα καρφιά τόσο προς τους πρώην συντρόφους του, όσο και προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανάβουν κόκκινο συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη, που έσπευσε να σχολιάσει δηκτικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση αντί για την κυβέρνηση.

Στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ιστορικό συντριβών από τη ΝΔ και ότι πολιτικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν την κυβέρνηση δεν βοηθούν, καθώς η ΝΔ δεν μπορεί να φύγει από την εξουσία με τον τρόπο με τον οποίο γιγαντώθηκε.

«Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα, παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη… Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Η μάχη αναμένεται να μεταφερθεί στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να υπενθυμίζουν τις περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν.3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών, και να τονίζουν ότι διέλυσε το κόμμα του και βάζει πλάτη στην κυβερνητική πολιτική αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση.

ΠΑΣΟΚική σύναξη με μενού την Κεντροαριστερά

Το ετήσιο κάλεσμα στη μνήμη του πρώην υπουργού και βουλευτή Λεωνίδα Γρηγοράκου ήταν μια αφορμή για ζυμώσεις και ανασκόπηση της πολιτικής συγκυρίας. Όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών, από την παλιά αλλά και τη νέα φουρνιά, με κάποιους χαριτολογώντας να κάνουν λόγο για τη διεύρυνση που ξεκινά από το «αυγό του κόκορα».

Η κόρη του αείμνηστου Γρηγοράκου Νάγια, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Κατερίνα Καζάνη, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Στέφανος Παραστρατίδης, η Χριστίνα Σταρακά, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Στέφανος Μιχαλάκος άλλα και πολλά ακόμη στελέχη και πρώην βουλευτές αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τύρου και αχλαδιού, σε μια περίοδο που οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά είναι έντονες, την ημέρα της παρουσίασης της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα και με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το Συνέδριο του κόμματος.



