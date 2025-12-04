Υπό-τον-έλεγχο-της-vodacom-η-safaricom-με-συμφωνία-2,4-δισ.-δολαρίων

Η μετοχή της Safaricom που μετρά άλμα 65% από την αρχή του έτους, ενισχύεται 13% στην έναρξη των συναλλαγών στο Ναϊρόμπι.

Στην κατοχή της Vodacom περνά η Safaricom μέσα από ένα deal αξίας 2,4 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το -. Ειδικότερα, η Vodacom συμφώνησε να αγοράσει το 15% της Safaricom από την κυβέρνηση της Κένυας, μαζί με ένα 5% μερίδιο από την Vodafone International Holdings, έναντι 2,1 δισ. δολαρίων, ενώ θα καταβάλει επίσης επιπλέον 310 εκατ. δολάρια προκαταβολικά για το δικαίωμα λήψης μελλοντικών μερισμάτων της Safaricom.

Με την εξαγορά, το συνολικό μετοχικό μερίδιο της Vodacom ανέρχεται στο 54,9% ενώ με τη συμφωνία, ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας της Νότιας Αφρικής θα ενισχύσει τα κέρδη από τις δραστηριότητες εκτός της εγχώριας αγοράς της, όπου αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό, αποκτώντας παράλληλα τον έλεγχο σε ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα assets μέσω της μονάδας M-Pesa.

Η συμφωνία αποτελεί «μια καλή στρατηγική κίνηση μακροπρόθεσμα», τόνισε ο Πίτερ Τακαεντέσα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Mergence Investment Managers. «Η Safaricom είναι ένα ελκυστικό asset, δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά τόσο της κινητής τηλεφωνίας όσο και της τεχνολογίας στην Κένυα. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση των μεγεθών, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά προπληρωμένων κλήσεων εντείνεται» πρόσθεσε.

Η μετοχή της Safaricom που μετρά άλμα 65% από την αρχή του έτους, ενισχύεται 13% στην έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Ναϊρόμπι. Μέρος της λογικής της κυβέρνησης για την πώληση του μεριδίου της Safaricom, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 8,7 δισ. δολαρίων, είναι η ενίσχυση της ρευστότητάς της για υποδομές και κρατικά επενδυτικά σχέδια, ενώ θα διατηρήσει περίπου το 20% του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιών της Ανατολικής Αφρικής μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να δανειστούμε για υποδομές», τόνισε σε δημοσιογράφους στην Ναϊρόμπι ο ο υπουργός Οικονομικών Τζον Μπάντι. «Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και καινοτόμοι. Δημιουργούμε μια δεξαμενή πόρων για την υλοποίηση έργων χωρίς να λαμβάνουμε περισσότερα δάνεια και να αυξάνουμε τους φόρους» έσπευσε να συμπληρώσει.

Ο πρόεδρος της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, εκτιμά ότι η χώρα του χρειάζεται 38,6 δισ. δολάρια σε δαπάνες υποδομών για να μεταμορφώσει την οικονομία. Τα σχέδια της κυβέρνησης για άντληση μετρητών περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση του κρατικού φορέα εκμετάλλευσης αγωγών για την άντληση έως και 1,2 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με το δημοσίευμα.