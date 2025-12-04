Χατζηδάκης:-Τεχνητή-Νοημοσύνη-σε-κάθε-πτυχή-του-κράτους-και-της-οικονομίας

«Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει πίσω στη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, στην ψηφιακή μας στρατηγική αφορά το πώς θα ενσωματώσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στην εκδήλωση “Future Unfold” που διοργάνωσε η Grant Thornton στην Αθήνα.

Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε τρία ζητήματα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη:

– Πρώτον, πώς θα ενσωματωθεί περισσότερο στην παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, και θα δημιουργήσει ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. «Τα τελευταία χρόνια», τόνισε, «έχουν σχεδιαστεί στη χώρα μας σημαντικές ψηφιακές υποδομές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν υπολογιστική ισχύ και δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα. Όπως τα data centers που προχωρούν – ορισμένα από διεθνείς κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft και η Amazon – και τα εργοστάσια ΑΙ, όπως το Pharos και το Giga Factory που σχεδιάζει η ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία». Αναφέρθηκε επίσης στις χρηματοδοτήσεις ύψους 3,4 δισ. ευρώ για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (κυρίως μικρομεσαίων), στα κίνητρα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, που είναι τα πιο προωθημένα στην ΕΕ, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα. «Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και έχουν βοηθήσει τις μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε εγχειρήματα ανάπτυξης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής. Όμως δεν αρκούν, εάν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη δεν αντιληφθούν πως η τεχνολογία θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

-Δεύτερον, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση της παραγωγικότητας σε αυτήν. Όπως ανέφερε: «Το επόμενο μεγάλο βήμα, είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΤΟΣ για την απλοποίηση διαδικασιών του δημοσίου. Το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει ήδη δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία καταγράφονται όλες οι επαφές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Σε μια διυπουργική πρωτοβουλία που συντονίζω προσωπικά, για πρώτη φορά θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία οργανωμένα για την ανάλυση, την ταξινόμηση, και την εξάλειψη περιττών διαδικασιών, από τις 4.050 που έχουν καταγραφεί. Θα ξεκινήσουμε από 400 διαδικασίες ιδιαίτερα σημαντικές για τον πολίτη και την οικονομία. Είναι μια πρωτοβουλία που θα τρέξει τους αμέσως επόμενους μήνες. Παράλληλα, θα περάσουμε σε εκτεταμένες διαλειτουργικότητες και ψηφιοποίηση αρχείων σε όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών, μαζί με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για τη δικαιοσύνη όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απλουστεύσει διαδικασίες, να μειώσει το φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων». Σημείωσε ακόμη ότι η συζήτηση δεν έχει να κάνει με μείωση ή κατάργηση θέσεων εργασίας, αλλά με τρόπους με τους οποίους όλοι θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα και πιο αποτελεσματικά για τους πολίτες.

-Τρίτον, οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες. «Όπως η αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από μαθητές χωρίς εποπτεία και οι επιπτώσεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης, οι κίνδυνοι παραπληροφόρησης και διάδοσης ψευδών ειδήσεων – των fake news – σε σημαντικά κομμάτια του πληθυσμού, που εντέλει είναι και μια μορφή κινδύνου για τη δημόσιο διάλογο και τη δημοκρατία». Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερα στην ανάπτυξη όχι μόνο βασικών, αλλά και προχωρημένων τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, ενσωματώνοντας και διαστάσεις κριτικής σκέψης και έγκαιρης διάγνωσης των πιθανών κινδύνων. Ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν φτάνει η δράση μιας κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Χρειάζεται δράση σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο αντίστοιχη και καλύτερη, από τις δράσεις που επιχειρούμε να αναλάβουμε διεθνώς για την κλιματική αλλαγή», είπε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε εξάλλου την πρόοδο που σημειώθηκε από το 2019 στον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Δεν έχει περάσει τόσος καιρός ώστε να έχουμε ξεχάσει τις ατελείωτες ουρές, τις καθυστερήσεις, το χαμένο χρόνο από τις μετακινήσεις και τις αναμονές. Την ταλαιπωρία στην οποία το κράτος υπέβαλε τους πολίτες, κρύβοντας τις αδυναμίες του», σημείωσε. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στην έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2020 του gov.gr, που σήμερα φιλοξενεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, σε δράσεις όπως το σύστημα εμβολιασμού για τον COVID-19, η άυλη συνταγογράφηση, η τηλεκπαίδευση, το ΚΕΠ live, η εφαρμογή Μy Health, κ.α. Υπογράμμισε επίσης δύο περιπτώσεις με τις οποίες είχε προσωπική εμπλοκή, που είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των αρχείων του ΕΦΚΑ όπως και η ψηφιοποίηση δεκάδων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, καθιέρωση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων όπως το My Data και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, καθώς και σημαντική επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μαζί με την υποχρεωτική αποδοχή του IRIS για τις πληρωμές).

«Το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών βελτίωσαν το επίπεδο εξυπηρέτησης των φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων και ενίσχυσαν τη φορολογική συμμόρφωση. Φέρνοντας πρόσθετα έσοδα για το κράτος, τα οποία επέστρεψαν στους πολίτες ως φοροελαφρύνσεις, ειδικά μέτρα στήριξης, αλλά και δημόσιες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

«Η εμπειρία των πρόσφατων ετών μας δίνει μια ικανή βάση ώστε να σχεδιάσουμε πώς θα ανταποκριθούμε ως χώρα, ως κράτος, ως οικονομία και κοινωνία, στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Έχουμε τη βούληση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις προϋποθέσεις να είμαστε ενεργά παρόντες στη νέα εποχή, αντί για θεατές των εξελίξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σύμμαχός μας εάν συνεχίσουμε να προχωρούμε με σοβαρότητα στην οικονομία, να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα ως μοχλό ανάπτυξης, να ασκούμε μια υγιή κοινωνική πολιτική βασισμένη σε ισχυρές οικονομικές βάσεις και εάν συνεχίσουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Δεν είναι καιρός λοιπόν να σπαταλήσουμε τις θυσίες, αλλά να ξεδιπλώσουμε ακόμα περισσότερο το εθνικό μας ταλέντο και να προχωρήσουμε μπροστά με σοβαρότητα και αίσθημα εθνικής ευθύνης».

