Όλα-όσα-έγιναν-στην-παρουσίαση-της-Ιθάκης:-Τα-μηνύματα-Τσίπρα-για-κόμμα-με-αυτοοργάνωση,-οι-παρουσίες-και-η-επόμενη-ημέρα

«Σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού Σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική» παρατήρησε ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνοντας προς την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη , ενώ τα βέλη της κριτικής τους άγγιξαν και όλα συλλήβδην τα κόμματα του προοδευτικού τόξου.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, όμως, «δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής. Ένα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», εξαπολύοντας εμμέσως επίθεση και προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτήν την προοπτική, για τον Αλέξη Τσίπρα ο πήχης του νέου κόμματος μπαίνει από την πρώτη στιγμή ψηλά, καθώς «η νέα Μεταπολίτευση δε μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος», όπως είπε, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο από τη δεύτερη θέση, αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που καταλαμβάνει, ωστόσο, σήμερα το ΠΑΣΟΚ.

Υπερβαίνοντας τα όρια των σημερινών κομμάτων και της δομής τους, «καμία αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από μόνη της, ούτε με εντολές “από τα πάνω”», υποστήριξε χθες ο κ. Τσίπρας, για να συμπληρώσει πως υπάρχει «ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης . Όχι με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του Πολιτεύματος. Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς».

Συγκεκριμένα, με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε χθες την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, αλλά και την εκκίνηση της «Νέας Μεταπολίτευσης», επισημαίνοντας με νόημα πως ο κύκλος των σημερινών πολιτικών σχημάτων του προοδευτικού χώρου έχει τελειώσει, προκειμένου να επιχειρήσει να σαρώσει καθετί στην όχθη της δημοκρατικής παράταξης.

Όταν στις 29 Ιουνίου του 2023 ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε για να «περάσει ένα νέο κύμα» στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και την προοδευτική παράταξη συνολικά, αρκετοί πρώην σύντροφοί του είχαν προεξοφλήσει την πολιτική του αποστρατεία. Χθες, 3 Δεκεμβρίου 2025 ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε πάνω από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς και τους παλιούς του συντρόφους -αυτή τη φορά ο ίδιος σαν άλλο κύμα- διαμορφώνοντας από σήμερα ένα νέο πολιτικό τοπίο στο προοδευτικό ημισφαίριο.

Βολές στα προοδευτικά κόμματα

Όπως σχολίασε ο κ. Τσίπρας, «»όσο η αντιπολίτευση αδυνατεί να παράγει το οξυγόνο που η κοινωνία χρειάζεται και απαιτεί. Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία», για να συμπληρώσει πως «η κοινωνία όμως δε νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης». Από την συγκεκριμένη αποστροφή του πρώην Πρωθυπουργού κάθε άλλο παρά εξαιρούνται ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέα Αριστερά, πολύ περισσότερο όταν «το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος» όπως υπέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Το τρίπτυχο του νέου κόμματος

Για τους λόγους αυτούς, «αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης», προκειμένου να «καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές», σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες σε πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης ως μέρους του τρίπτυχου “Αυτοργάνωση- Επανίδρυση – Αναγέννηση”, το οποίο αντανακλά το νέο δόγμα Τσίπρα.

Στην κατεύθυνση αυτή, «να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής. Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών» όπως περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, διευκρινίζοντας με νόημα πως αυτές οι πρωτοβουλίες «θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν», συμπλήρωσε.

Και παρόλο που χθες στο Παλλάς βρέθηκαν 30 βουλευτές, εντούτοις η ταξιθεσία και η απόσταση από τη σκηνή, καθώς τοποθετήθηκαν στα θεωρεία, υπήρξαν δηλωτικά μηνύματα της απόστασης που κρατά από το στελεχιακό δυναμικό του προοδευτικού χώρου ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και αν έκλεισε το μάτι σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους χθες, λέγοντας ότι «συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε. Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι». Μάλιστα, «θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι. Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας», όπως είπε.

Δριμύ κατηγορώ στην ΝΔ

Παράλληλα, εκκινώντας την τοποθέτησή του από το μήνυμα του βιβλίου του, αυτό είναι «ένα μήνυμα ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, για να εξαπολύσει στην συνέχεια μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση. Χωρίς την παραμικρή αναφορά στην ΝΔ ή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε εμμέσως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δηλαδή σε κείνους «που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο», όπως είπε, δηλώνοντας «αμετανόητος». «Δεν έχω, τέλος, κανένα πρόβλημα, το δηλώνω ευθαρσώς, να με κατηγορούν ως αμετανόητο” σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, περνώντας στην υπεράσπιση της διακυβέρνησής του, αλλά και προβάλλοντας την παρακαταθήκη της.

Η παρακαταθήκη

Ως προς τα πεπραγμένα του, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να θυμίσει πως η κυβέρνησή του ήταν που οδήγησε στο «να ρυθμίσουμε το χρέος, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να βγούμε οριστικά και χωρίς αστερίσκους από το καθεστώς της επιτροπείας των πιστωτών», όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας ακόμη πως «η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Και αυτό δε ξεγράφει».

Η αυτοκριτική

Ταυτόχρονα, όμως, στο «καθαρτήριο» ταξίδι του προς την «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως το βιβλίο του «δεν όμως δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης», προσθέτοντας με νόημα πως «αυτοκριτική κάνω με θάρρος, αλλά μπροστά στο λαό και όχι μπροστά σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα, και την οδήγησαν σε ανθρωπιστική τραγωδία, χωρίς να τολμήσουν να ψελλίσουν έστω μια λέξη πώς και γιατί έγινε αυτό. Ποιες είναι οι ευθύνες τους».

Νέα ηθική, σχέδιο και προτάσεις

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο, «η πραγματικότητα “φωνάζει” ότι η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας» εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή πως «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις». «Υπάρχουν όμως έντιμες, καθαρές και δίκαιες. Και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης», όπως παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα μέρος από το «σχέδιο ρήξεων» που προετοιμάζει.

«Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης. Με τέσσερις πυλώνες:

Την Ανάπτυξη,

την Αναδιανομή,

την Ασφάλεια και

την Ανθεκτικότητα

«Θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά όχι ρεζερβέ για την πρώτη θέση»

Από νωρίς στο Παλλάς δεν έπεφτε καρφίτσα. Ήδη από τις 17:00 το απόγευμα, πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να ανοίξουν νωρίτερα τις πόρτες. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν περισσότεροι από τις 1.486 θέσεις του θεάτρου, με τους ταξιθέτες να εξηγούν ευγενικά αλλά ενίοτε και εις μάτην ότι δεν υπήρχε τίποτα ελεύθερο. Στους εξωτερικούς χώρους, όπου παρέμεινε μια μερίδα θεατών, εκφράστηκε προς στιγμήν δυσαρέσκεια, καθώς δεν υπήρχαν οθόνες που θα επέτρεπαν την μετάδοση της ομιλίας.

Αρκετά σχολιάστηκε η παραίνεση του κ. Τσίπρα για αυτοοργάνωση, αλλά και η φράση του πως στα νέα του πολιτικά βήματα θα υπάρχουν «προσκλήσεις για όλους, αλλά όχι ρεζερβέ».

Η φράση ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως, λόγω της ταξιθεσίας. Στον πρώτο εξώστη και όχι στην πλατεία οδηγήθηκαν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης, μαζί με πολλούς από τους 19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – έλειπε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης – και τους 8 της Νέας Αριστεράς που έδωσαν το «παρών». Στον ίδιο εξώστη οδηγήθηκαν και αρκετοί πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ – χωρίς τους ΑΝΕΛ – καθώς και πρώην βουλευτές και στελέχη.

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης στα θεωρεία, εμφανώς προβληματισμένοι για το μέλλον των κομμάτων τους

Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόντες: Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χρήστος Γιαννούλης, Καλλιόπη Βέττα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Από τη Νέα Αριστερά το παρών έδωσαν οι: Έφη Αχτσιόγλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Νάσος Ηλιόπουλος, Φερχάτ Οζγκιούρ. Από τους ανεξάρτητους στην εκδήλωση βρέθηκαν οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Σαρακιώτης και Αθηνά Λινού.

Το φιλί του Αλέξη Τσίπρα στη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα

Οσοι δεν μπόρεσαν να μπουν στο «Παλλάς» βολεύτηκαν στα σκαλιά έξω από την αίθουσα σε μια προσπάθεια να ακούσουν από εκεί την ομιλία Τσίπρα

Η «Ιθάκη» περιμένει τους αγοραστές που θα ζητήσουν και μια υπογραφή από τον συγγραφέα

Διονύσης Τεμπονέρας

Η Ζανέτ Τσίπρα πίσω από την Λούκα Κατσέλη

Ευάγγελος Αποστολάκης

Γιάννης Δραγασάκης

Ρένα Δούρου

Ο πρώην παίκτης του Survivor, Ορέστης Τσανγκ

Η χήρα του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύη, δίπλα στην τιμητικά κενή θέση του εκλιπόντος όπου υπάρχει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

Μαρία Ρεπούση

Σία Αναγνωστοπούλου

Γιώργος Χουλιαράκης

Λούκα Κατσέλη

Γιώργος Σταθάκης

Γιώργος Λιάνης

Νάσος Ηλιόπουλος

Γιάννης Μουζάλας

Στέλιος Παππάς

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Νίκος Μαρκάτος

Ολγα Γεροβασίλη

Νίκος Μπίστης

Κατερίνα Νοτοπούλου

Χρήστος Σπίρτζης

Αθηνά Λινού

Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιάννης Ραγκούσης

Γιάννης Μπαλάφας και Κώστας Ζαχαριάδης

Κώστας Γαβρόγλου και Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

Αντίθετα, πιο προνομιακές και προκαθορισμένες ήταν οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τα μέλη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και για όσους συμμετέχουν στο επιστημονικό του συμβούλιο, που κατέλαβαν τις πρώτες οκτώ σειρές της πλατείας. Με συγκίνηση σχολιάστηκε η πρωτοβουλία να παραμείνει κενή μια καρέκλα στην πρώτη σειρά, στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, πάνω στην οποία τοποθετήθηκε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Τα επόμενα βήματα

Με δεδομένη την πρόσκληση προς τους προοδευτικούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης, το επόμενο διάστημα αποκτούν νέα διάσταση οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα ανά την Ελλάδα για την παρουσίαση του βιβλίου του, που δεν αποκλείεται να συνοδευθούν και με κινήσεις αυτοργάνωσης στην κοινωνική βάση, ενώ από τις αρχές του 2026 αναμένονται και τα πρώτα σήματα από πλευράς του κ. Τσίπρα ως το προγραμματικό πλαίσιο του νέου φορέα.

Το βέβαιο είναι ότι η κλεψύδρα για τη δημιουργία του νέου φορέα έχει γυρίσει ανάποδα από χθες, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται στο εξής η στάση των κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και της Νέας Αριστεράς, από τα οποία κόμματα παρευρέθηκαν χθες στο “Παλλάς” οι περισσότεροι από τους βουλευτές τους, αλλά όχι όλοι, όπως για παράδειγμα ο Παύλος Πολάκης, γεγονός που εκτιμάται πως θα πυροδοτήσει έντονη εσωκομματική συζήτηση, αν όχι άμεσες πολιτικές αντιδράσεις.