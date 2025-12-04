Aktor: Σε επενδύσεις, εξαγορές και δανεισμό τα 140 εκατ. του retail bond – «Βλέπει» EBITDA 460 εκατ. το 2030

Για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate η πλειοψηφία της ομολογιακής έκδοσης. Ποσό 24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού. Τι προβλέπει το 5ετές επιχειρηματικό πλάνο του ομίλου. Πώς προχωρούν οι τομείς δράσης.

Ποσό έως 111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, από το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων του retail bond της Aktor θα πάνε για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε έργα υποδομών, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Ακίνητα κ.α., ενώ ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση δανεισμού. Αυτό προκύπτει από όσα αναφέρονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, που χτες εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την δημόσια εγγραφή (11-13/12) της εισηγμένης, στο πλαίσιο της έκδοσης εταιρικού ομολόγου που θα εισαχθεί σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 140 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 8 εκατ. ευρώ (προ Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 136,2 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου.

Το χρονοδιάγραμμα

Η δημόσια προσφορά της AKTOR για την έκδοση και κάλυψη 5ετούς διάρκειας ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 90 εκατ. ευρώ, θα εκκινήσει την προσεχή Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.

Στις 08.12.2025 αναμένεται η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης και στις 11/12 η τελική απόδοση και το επιτόκιο, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. να προβλέπεται για τις 16 Δεκεμβρίου. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»),το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο (Τράπεζα Πειραιώς).

Που θα πάνε τα κεφάλαια

Ειδικότερα, όπως αναφέραμε, τα κεφάλαια από το retail bond θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(Α) Ποσό έως 111,9 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά: (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και (β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως 20 εκατ. του ΚΟΔ υπό τη (Β) χρήση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθλέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, υπό (Α) και (Β), με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €90.000.000, η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί.

Οι προβλέψεις για έσοδα – EBITDA φέτος και το 2030

Όπως αναφέρεται στο Ε.Δ., με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκε το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2024, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 460 εκατ. έως το 2030, τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών αλλά και από άλλες δραστηριότητες του Ομίλου. Το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου και οι προαναφερθέντες στόχοι πωλήσεων και κερδών προέκυψαν από ενδελεχή ανάλυση και σύνθεση των επιχειρηματικών πλάνων πενταετίας των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου, είτε υφιστάμενων ή νέων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια οργανικά ή μέσω επενδύσεων.

Ειδικότερα, για την κατασκευή το 2030 προβλέπονται έσοδα 2,585 δισ. ευρώ, για τις ΑΠΕ 167 εκατ., από το real estate 10 εκατ., τις ΣΔΙΤ 89 εκατ. και το facility management 175 εκατ. (σύνολο 3,026 δις). Για φέτος οι πωλήσεις αναμένονται στα 1,286 δις (1,18 δις από κατασκευές, 9 εκατ. από ΑΠΕ, 7 εκατ. από ακίνητα, 78 εκατ. από FM, 13 εκατ. από ΣΔΙΤ), με τα adj. EBITDA το 2025 να υπολογίζονται σε 158 εκατ. ευρώ συνολικά. Τα καθαρά κέρδη 2025 αναμένονται σε 22 εκατ. και το 2030 σε 119 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται βέβαια ότι μετά την πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% και την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγοραπωλησία LNG, αναμένεται αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από την οποία αναμένονται, μάλιστα, ροές εσόδων ήδη από το 2026, έπειτα από την πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, φορέας υλοποίησης της οποίας θα είναι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE.

Για το σύνολο της χρήσης του 2025, ο Όμιλος AKTOR εκτιμά ότι τα μεγέθη του θα συνεχίσουν να είναι αυξητικά, με τον κύκλο εργασιών να αναμένεται να φτάσει τα €1.286 εκατ. και το EBITDA τα €158 εκατ.. Εάν συνεκτιμηθούν σε αυτά, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – που εντάχθηκε στον Όμιλο τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνεπώς ο Ομιλος θα αποτυπώσει μόνο τα αποτελέσματά του Q4.25 – και η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ (η ολοκλήρωση της εξαγοράς της είναι θέμα εβδομάδων), αναμένεται αυτά τα νούμερα να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω.

Η κατανομή

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχοι θα καθορίσει το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: • ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστον 42.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και • ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 98.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 140.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Το μετοχολόγιο

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά κύριο λόγο στους εξής διακριτούς τομείς: (α) κατασκευές, (β) παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, (γ) διαχείριση εγκαταστάσεων (Facility Management), (δ) ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και (ε) ενέργειας, μέσω των πέντε κύριων θυγατρικών εταιρειών, ήτοι Aktor Κατασκευές, Aktor Συμμετοχές, Aktor Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Aktor Ακίνητα και Aktor Ανανεώσιμες.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η WINEX INVESTMENTS LIMITED κατέχει 82.803.977 μετοχές και 40,59%, η CASTELLANO PROPERTIES LIMITED 38.836.870 μετοχές και ποσοστό 19,04%, η ΒLUE SILK (CY) LTD κατέχει 32.462.070 μετοχές και ποσοστό 15,91% Επενδυτικό Κοινό 49.899.546 μετοχές συνολικά και ποσοστό 24,46%. Ως γνωστόν, οι πραγματικοί δικαιούχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος, ενώ η εταιρεία ΒLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.

Το ανεκτέλεστο και οι μπίζνες

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του κατασκευαστικού τομέα την 30.06.2025 ανέρχεται σε 3.602,4 εκατ. ευρώ πλέον 672 εκατ. ευρώ νέα έργα προς υπογραφή. Τα προς εκτέλεση έργα ανέρχονται σε 4,3 δισ. ευρώ. Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος από 01.07.2025 έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχονται σε 117 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στους κυρίους των έργων – το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ (30.06.2025), εκ των οποίων ποσοστό 49% αφορά στο Ελληνικό Δημόσιο – φορείς Ελληνικού Δημοσίου και σε έργα ΣΔΙΤ και ποσοστό 51% αφορά σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στα προς συμβασιοποίηση έργα ύψους 0,7 δισ. ευρώ τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο έργα δημοσίου τομέα. Στις 30.06.2025, οι απαιτήσεις του Ομίλου από έργα δημοσίου τομέα ανέρχονταν σε 39,7 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 9% του συνόλου των Απαιτήσεων από Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι από τους σημαντικότερους πελάτες του Ομίλου. Οι συμβάσεις του Ομίλου με δημόσιους φορείς και οι Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελούσαν το 44,5% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2025 και το 41,1% για τη χρήση 2024.

Στο πλαίσιο του Μετασχηματισμού, η Aktor Ανανεώσιμες και οι θυγατρικές της θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028 και εξετάζεται η συμμετοχή στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης ισχύος περίπου 1GW. Μετά τις σχετικές εξαγορές ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι ο κλάδος ΑΠΕ να συμμετάσχει με 5,5% περίπου στον κύκλο εργασιών του Ομίλου το 2030.

Ενίσχυση της κατασκευής

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους 117 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία θα ενισχύσει τον Όμιλο στη διεκδίκηση έργων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και οπτικών ινών (FTTH), τομείς στους οποίους εκτιμάται ότι θα επενδυθούν στην ελληνική αγορά κεφάλαια άνω του 1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του εταιρικού του μετασχηματισμού, ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW έως το 2028. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο για την πενταετία 2025-2030, ο Όμιλος προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα 167 εκατ. και EBITDA περί τα 135 εκατ. έως το 2030. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,35GW είναι έργα ΑΠΕ (0,62GW αιολικά και 0,73GW φωτοβολταϊκά) και περίπου 1GW έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ήδη προχωρά στη δημιουργία 3 σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 100MW, σε μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος έχει ενισχύσει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας σταδιακά σημαντικές εξαγορές που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο του, ενώ τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ολοκληρώσει και άλλες ανακοινωμένες εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ.

Δραστηριότητες στο LNG

Πρόσφατα, ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση αγοραπωλησίας αμερικανικού LNG μέσω της θυγατρικής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Συγκεκριμένα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει συνάψει συμφωνία με την αμερικάνικη εταιρεία Venture Global για την πώληση και αγορά σημαντικών ποσοτήτων LNG στην Ανατολική Ευρώπη.

Επίσης, έχει υπογράψει συμφωνίες με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τις Ρουμανικές Nova Power και Transgaz, αντίστοιχα, για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG για 20 έτη, ξεκινώντας από το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα του LNG και, στο μεταξύ, θα λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Ουκρανίας, από την οποία αναμένονται ροές εσόδων ήδη από τον Δεκέμβριο 2025 – και τουλάχιστον έως την Άνοιξη του 2026.

Ισχυρή θέση σε ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, τομέας στον οποίο ισχυροποιήθηκε αποφασιστικά έπειτα από την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ενώ συμμετέχει σε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς για νέα έργα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα κτιριακά (όπως οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), έργα φραγμάτων ή και υδραυλικά (όπως των ποταμών Ενιπέα και Ταυρωνίτη), περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά (π.χ. Οδικός Άξονας ΕΟ2 ή κάθετος άξονας Δράμας – Αμφίπολης) και logistics, όπως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσει ένα μερίδιο στη σχετική αγορά ανάλογο με εκείνο που έχει στις κατασκευές και ο τομέας να αποδίδει προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 79 εκατ. ευρώ το 2030.

Δυναμικό αποτύπωμα στο Facility Management

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά της διαχείρισης εγκαταστάσεων, το οποίο ενισχύθηκε πρόσφατα μέσα από την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου σε εταιρίες του Ομίλου Oceanic Group. Και ήδη διαθέτει σημαντικές συμβάσεις διαχείρισης έργων Smart Cities, στη Μαρίνα Αλίμου, σε εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρικών πελατών κτλ.

Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων, με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα. Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της πενταετίας 2025-2030, ο Όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις ύψους 175 εκατ. ευρώ και EBITDA 22 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Επενδύσεις στο Real Estate

Ο Όμιλος προσβλέπει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στο Real Estate, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, όπως ακίνητα υψηλής ποιότητας καθώς και κοινωνικές κατοικίες, σε τουριστικούς προορισμούς και σε αστικά κέντρα, καλύπτοντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα σπίτια.

Επίσης, εξετάζει νέες επενδύσεις σε τουριστικά και παραθεριστικά έργα, σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γραφείων και εμπορικών χώρων τα οποία θα πληρούν διεθνή πρότυπα ESG και σε αναπλάσεις και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, μέσω σύγχρονων προτύπων ανάπτυξης. Ήδη, ο Όμιλος λειτουργεί με επιτυχία το πρώτο του 5άστερο Luxury Boutique ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, εκμεταλλεύεται 9όροφο κτίριο γραφείων (με πράσινη πιστοποίηση BREEAM) στην οδό Ιπποκράτους, ολοκληρώνει την κατασκευή κατοικιών προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, ενώ έχει εξαγοράσει πλειοψηφικό πακέτο έξι εταιρειών, οι οποίες ελέγχουν δημοφιλείς χώρους εστίασης.

Ισχυρή παρουσία το εξωτερικό

Ο Όμιλος AKTOR διατηρεί αποφασιστικά θέσεις και σε ξένες αγορές, οι οποίες του αποδίδουν πάνω από το 30% των εσόδων του, με επίκεντρο κυρίως τη Ρουμανία, στην οποία αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τα επόμενα χρόνια, λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για έργα υποδομών.