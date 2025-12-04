enaon-(Όμιλος-italgas):-Επενδύσεις-1-δισ.-ευρώ-για-επιτάχυνση-της-ενεργειακής-μετάβασης-της-Ελλάδας

Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει ανατεθεί στην Enaon, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ελλάδας η Italgas και, μέσω του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2025–2031, έχει εγκρίνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ με στόχο την επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της χώρας. Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει ανατεθεί στην Enaon, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων διανομής σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων – όπως το βιομεθάνιο– με στόχο την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μίγματος. Μέχρι το 2031, αναμένεται να κατασκευαστούν περισσότερα από 2.500 χλμ. νέων δικτύων, εκ των οποίων περισσότερα από 2.200 χλμ. χαμηλής πίεσης – με συγχρηματοδότηση 38% από πόρους του ΕΣΠΑ – και τα υπόλοιπα μέσης πίεσης, κυρίως για την τροφοδοσία βιομηχανικών καταναλωτών.

Παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών, μέρος της επένδυσης` προορίζεται για την εκτεταμένη ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών λειτουργίας. Το Σχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση των πλατφορμών ICT του Ομίλου, την υιοθέτηση νέων λύσεων για τη διαχείριση υπηρεσιών στο πεδίο και την εφαρμογή σε όλο το δίκτυο της Enaon τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ιταλία.

Επιπλέον, προβλέπονται βελτιώσεις για το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας, το οποίο ήδη λειτουργεί και διασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση και απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών. Νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες θα εγκατασταθούν, επίσης, στους σταθμούς ρύθμισης της πίεσης. Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει, ακόμη, την ολοκλήρωση του προγράμματος αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές “H2-ready”, με την έναρξη της διαδικασίας το τρίτο τρίμηνο του 2026.

«Με την Enaon χτίζουμε στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση των ‘H₂-ready’ έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτή η πορεία υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο που ενισχύει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας», δήλωσε ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas.

«Χάρη στις πρόσφατες ενεργοποιήσεις δικτύου, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου (Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και εντός Δεκεμβρίου 2025 η Βιομηχανική Ζώνη της Ηπείρου) τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με πόρους του ΕΣΠΑ, έργων. Αναμένεται σημαντική αύξηση καταναλωτών, από 639.000 το 2025 σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μέχρι το 2031. Αυτή η ανάπτυξη θα συνοδευτεί από βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, μεγαλύτερη αποδοτικότητα του δικτύου και ουσιαστική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση.