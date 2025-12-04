h-Κομισιόν-ανεβάζει-στροφές-για-την-έκθεση-για-το-κράτος-δικαίου-του-2026

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στοχευμένη διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει παρατηρήσεις για τις εξελίξεις αναφορικά με το κράτος δικαίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της κατάρτισης της έκθεσης του 2026 για το κράτος δικαίου. Η διαβούλευση είναι ανοικτή για δικαστικές ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επίσης, απευθύνεται στους επιχειρηματικούς φορείς, λόγω της διάστασης της ενιαίας αγοράς, στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση μετά την έκθεση του 2025. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αξιολογήσει τις εξελίξεις στον τομέα του κράτους δικαίου και να παρακολουθήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης για το κράτος δικαίου τον Ιούλιο του 2025.

Η έκθεση για το κράτος δικαίου είναι η καρδιά του ετήσιου κύκλου της ΕΕ για το κράτος δικαίου. Βασίζεται σε μια προληπτική και βασισμένη στον διάλογο προσέγγιση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στις προηγούμενες εκδόσεις πολύτιμες πληροφορίες αντλήθηκαν από τις στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο οριζόντια, όσο και ανά χώρα. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.