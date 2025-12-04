h-Λευκωσία-στήριζει-την-Ουκρανία

Δέσμη προτάσεων στήριξης της Ουκρανίας με την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στο Κίεβο.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για προτάσεις που μπορεί η Κύπρος να υλοποιήσει στην διάρκεια της προεδρίας της και στις οποίες περιλαμβάνονται η διοργάνωση άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Κίεβο κατά την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, αλλά και τη διεξαγωγή συναντήσεων ομάδων εργασίας στην Ουκρανία. Στις προτάσεις για ανάδειξη του Ουκρανικού ζητήματος περιλαμβάνεται και η πρόσκληση του Προέδρου Ζελένσκι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου, αλλά και στην τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Ζήτημα παράκαμψης κυρώσεων

Εξάλλου σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα τοποθετηθεί και για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Δίκαιο και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα ο Κύπριος Πρόεδρος θα θέσει στον κ. Ζελένσκι και το ζήτημα της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, παρουσιάζοντας στοιχεία για τουρκικές εταιρείες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις και τις καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κύπριος Πρόεδρος θα ζητήσει από τον κ. Ζελένσκι να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει την στάση της ως προς το εν λόγω ζήτημα.

Σε κέντρο αποκατάστασης παιδιών

Πριν την συνάντηση του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις, με την οποία συζήτησαν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό. Το απόγευμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτεί το Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίστηκαν μετά την απαγωγή τους από τον ρωσικό στρατό στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές. Ειδικά για αυτήν την πτυχή του Ουκρανικού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα τονίσει στον Πρόεδρο Ζελένσκι την πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας να αναδείξει το ζήτημα πανευρωπαϊκά.

- Deutsche Welle

