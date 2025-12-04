h-aws-στέλνει-σήμα-έναρξης-για-την-εποχή-της-agentic-ai

Αποστολή του Euro2day.gr στο AWS re:Invent 2025 στο Λας Βέγκας

Ένα μέλλον στο οποίο θα υπάρχουν δισεκατομμύρια πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης εντός κάθε εταιρείας σε κάθε τομέα προέβλεψε ο CEO της Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, κατά της ομιλίας του στο πλαίσιο του AWS re:Invent 2025 που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Λας Βέγκας.

Όπως εξήγησε ο CEO της AWS αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια «έκρηξη» εφευρετικότητας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάθε κλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται γρηγορότερα από ο,τιδήποτε άλλο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος, οι πελάτες δεν έχουν δει ακόμα τις αποδόσεις που αντιστοιχούν σε όσα πραγματικά υπόσχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επεσήμανε ότι η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά και αυτό αλλάζει γρήγορα, καθώς το κέντρο βάρους πλέον μετατοπίζεται από τους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI assistants) στους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι είναι σε θέση να μπορούν να εκτελούν εργασίες και να αυτοματοποιούν διαδικασίες εκ μέρους του εντολέα.

Σύμφωνα με τον Matt Garman οι AI agents θα είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δουν ουσιαστικές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο αντίκτυπος τους για τις επιχειρήσεις θα είναι αντίστοιχος με αυτόν που είχε το internet και το cloud.

«Ήδη βλέπουμε τους πράκτορες να επιταχύνουν τις ανακαλύψεις στον τομέα της υγείας να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών και να κάνουν πιο αποτελεσματική τη διαχείριση μισθοδοσίας», σχολίασε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο αυτό η AWS, η οποία σύμφωνα με τον Garman έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση αξίας 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 20%, λάνσαρε μια σειρά από νέα εργαλεία για να βοηθήσει τους πελάτες της να συμβαδίσουν με την νέα εποχή της Agentic AI, δίνοντας τους την ελευθερία να γίνουν πιο εφευρετικοί.

Τα νέα εργαλεία που ανακοίνωσε ο CEO της AWS στο πλαίσιο του ομιλίας του, καλύπτουν σύμφωνα με τον ίδιο τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη AI agents, ενώ ο στόχος είναι να επιφέρουν πραγματικές αποδόσεις από την ΑΙ για τους πελάτες της. Μερικά από τα βασικά νέα εργαλεία που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

P6e-GB300 UltraServers

H AWS λάνσαρε τους Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) P6e-GB300 UltraServers, οι οποίοι υποστηρίζονται από το NVIDIA GB300 NVL72. Οι νέοι P6e-GB300 UltraServers παρέχουν 1,5 φορές περισσότερη μνήμη GPU και 1,5 φορές περισσότερη υπολογιστική ισχύ FP4 (χωρίς καθυστρήσεις) σε σύγκριση με τους P6e-GB200, γεγονός που επιτρέπει στους πελάτες της εταιρείας να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των πιο ισχυρών μοντέλων που βρίσκονται σε παραγωγή.

Trainium3 UltraServers

Καθώς τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνονται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις στις υποδομές, ενώ οι πελάτες επιδιώκουν μείωση του χρόνου της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η AWS παρουσίασε τους Amazon EC2 Trn3 UltraServers, οι οποίοι υποστηρίζονται από το νέο τσιπ Trainium3 και επιτρέπουν σε οργανισμούς κάθε μεγέθους να εκπαιδεύουν γρηγορότερα μεγαλύτερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και να εξυπηρετούν περισσότερους χρήστες με χαμηλότερο κόστος.

AI Factories

Είναι γεγονός πως τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι μεγάλοι μεγάλοι οργανισμοί επιδιώκουν να επεκτείνουν τα έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, με αρκετούς να στρέφονται προς την την ιδέα των «εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factories)». Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλές προκλήσεις, καθώς η δημιουργία ενός εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλής απόδοσης απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης, βάσεων δεδομένων, αποθήκευσης και ασφάλειας — μια πολυπλοκότητα που λίγοι θέλουν να αναλάβουν προσωπικά.

Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, η AWS ανακοίνωσε τα AWS AI Factories, μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας η εταιρεία παρέχει στους πελάτες τις δικές της ειδικές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν στα δικά τους data centers.

Frontier agents

Η AWS παρουσίασε τους Frontier Agents, μια νέα κατηγορία AI agents που λειτουργούν ως επέκταση της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η νέα κατηγορία πρακτόρων έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι αυτόνομοι, δηλαδή εάν λάβουν κατευθύνεις για έναν στόχο θα βρουν τον τρόπο να τον επιτύχουν. Δεύτερον, είναι επεκτάσιμοι. Μπορούν να εκτελούν πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα και να κατανέμουν το έργο σε πολλούς πράκτορες. Τρίτον, λειτουργούν ανεξάρτητα, δηλαδή μπορούν να λειτουργούν για ώρες ή ημέρες χωρίς να απαιτείται παρέμβαση.

Επέκταση του χαρτοφυλακίου των Nova υπηρεσιών

Η Amazon επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των Nova υπηρεσιών με τέσσερα νέα μοντέλα:

Nova 2 Lite: Πρόκειται για ένα γρήγορο, οικονομικό μοντέλο συλλογισμού (reasoning model) για καθημερινές διεργασίες που έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται κείμενο, εικόνες και βίντεο για τη δημιουργία κειμένου.

Nova 2 Pro: Το Nova 2 Pro είναι το πιο έξυπνο μοντέλο συλλογισμού της Amazon, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται κείμενο, εικόνες, βίντεο και ομιλίες για τη δημιουργία κειμένου, ενώ είναι ιδανικό για πολύ σύνθετες εργασίες.

Nova 2 Sonic: Το Nova 2 Sonic είναι ένα νέο speech-to-speech μοντέλο που ενοποιεί την κατανόηση κειμένου και ομιλίας, με στόχο την παραγωγή συνομιλίακης Τεχνητής Νοημοσύνης (conversational AI) σε πραγματικό χρόνο, η οποία έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Για όσους δεν γνωρίζουν ως speech-to-speech ορίζονται τα μοντέλα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν την απρόσκοπτη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Nova 2 Omni: Το Nova 2 Omni είναι ένα πολυτροπικό μοντέλο συλλογισμού που μπορεί να επεξεργάζεται κείμενο, εικόνες, βίντεο και φωνητικές εντολές, παράγοντας ταυτόχρονα κείμενο και εικόνες.

Νέες δυνατότητες για Amazon Bedrock AgentCore

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε νέες δυνατότητες και για το Amazon Bedrock AgentCore με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να ενισχύσουν την ποιότητα των πρακτόρων που δημιουργούν. Πιο συγκεκριμένα οι νέες λειτουργίες μεταξύ άλλων επιτρέπουν στους πελάτες να μπλοκάρουν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες των πρακτόρων, αλλά και να παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα τους με βάση την συμπεριφορά τους.