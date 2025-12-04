h-deepseek-ξαναχτυπά:-Δύο-νέα-μοντέλα-βάζουν-πίεση-σε-google-και-openai

Μόλις ένα χρόνο αφότου συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές, η κινεζική DeepSeek επιστρέφει με δύο νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις ένα χρόνο αφότου εξέπληξε τον κλάδο με ένα μοντέλο που συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές, η κινεζική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek επιστρέφει με δύο νέες κυκλοφορίες και μερικές φιλόδοξες συγκρίσεις.

Συγκεκριμένα παρουσίασε επίσημα δύο νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek-V3.2, αλλά και την έκδοση υψηλής απόδοσης για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές DeepSeek-V3.2-Speciale, τα οποία φέρεται πως μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διατίθενται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των GPT-5 της OpenAI και Gemini 3 Pro της Google.

Όπως αναφέρει η κινεζική εταιρεία, μέσω της χρήσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου μάθησης, αλλά και της κλιμακωτής χρήσης υπολογιστικών δεδομένων το DeepSeek-V3.2 λειτουργεί συγκριτικά με το GPT-5.

Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek χαρακτηρίζονται από την υψηλή υπολογιστική λειτουργικότητα, τη διατήρηση εξέχουσας συλλογιστικής, αλλά και απόδοσης.

Αντί να κυνηγάει την κλίμακα με κάθε κόστος, η DeepSeek συνεχίζει να προωθεί μια στρατηγική που βασίζεται στην αποτελεσματικότητα. Ενώ τα αμερικανικά εργαστήρια βασίζονται σε τεράστια cluster ημιαγωγών αιχμής, η DeepSeek υποστηρίζει ότι η εκλεπτυσμένη προσέγγισή της στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει παρόμοια νοημοσύνη σε πιο προσβάσιμο υλικό, τονίζει χαρακτηριστικά το gizmochina.

Η DeepSeek είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι η κορυφαία τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από μια κορυφαία τιμή. Και μόνο αυτό το μήνυμα ασκεί πίεση στον υπόλοιπο κλάδο να επανεξετάσει τι είναι δυνατό – και τι είναι απαραίτητο – για να παραμείνει ανταγωνιστικός, προσθέτει χαρακτηριστικά.

Τον Αύγουστο, η OpenAI παρουσίασε το πιο σημαντικό μοντέλο της, το GPT-5, περιγράφοντας το, ως το πιο έξυπνο, αλλά και το ταχύτερο τεχνολογικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι σήμερα.

Το Νοέμβριο, η Google κατέστησε διαθέσιμο, το πιο εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, το Gemini-3.0-Pro.