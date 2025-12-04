intrafashion:-Στο-«κάδρο»-του-Δ.-Ματεμτζή-μπαίνουν-και-τα-καλλυντικά

Στα πρότυπα της Inditex σχεδιάζει την αναπτυξιακή στρατηγική της επόμενης ημέρας ο ελληνικός όμιλος μόδας που αναπτύσσει τα δημοφιλή brand Pink Woman και Bodytalk.

Ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη της ανάπτυξής του ο ελληνικός όμιλος Intrafashion, με σημαντικό αποτύπωμα στον εγχώριο κλάδο της ένδυσης. Γνωστός για το αναγνωρισμένο brand Pink Woman, καθώς και για την εξαγορά της Bodytalk το περασμένο καλοκαίρι, ο όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου του και σε έναν επιπλέον κλάδο και δη των καλλυντικών.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπούμε στα καλλυντικά» παραδέχθηκε χθες το βράδυ, στο περιθώριο εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Ματεμτζής.

Όραμά του ένα… ελληνικό οικοσύστημα μόδας

Όραμα του κ. Ματεμτζή αποτελεί η δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος μόδας. «Δεν θέλω να αντιπροσωπεύω μάρκες ελληνικές ή του εξωτερικού σαν αντιπρόσωπος. Θέλω να κατέχω την ιδιοκτησία», εξήγησε.

Το δε οικοσύστημα μόδας που οραματίζεται ο ίδιος θα έχει ως βάση το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθετεί ο όμιλος Inditex – γνωστός για το εμπορικό σήμα Zara – και το οποίο τον έχει καταστήσει τον «βασιλιά» της μόδας παγκοσμίως. Το αναπτυξιακό μοντέλο των Zara στηρίζεται άλλωστε στην πλήρη ιδιοκτησία των brands ενώ επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραγωγής και τη δυναμική εκτός συνόρων επέκταση.

Ενισχύεται η παρουσία της Pink Woman στην ιταλική αγορά

Η εκτός συνόρων επέκταση του ομίλου έχει ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο «πατώντας πόδι» στην αγορά της Ιταλίας. Αυτό είναι και το πρώτο ουσιαστικό βήμα «διεθνοποίησής» της Intrafashion, μέσω επέκτασης του brand Pink Woman στην ιταλική αγορά μέσω του ίδιου μοντέλου λιανικής πώλησης αποκλειστικά σε mono-brand καταστήματα.

Μέσα σε ένα εξάμηνο, η Pink Woman διαθέτει ήδη 16 καταστήματα στην ιταλική αγορά, ενώ εξετάζει επέκταση της παρουσίας της και σε νέες στρατηγικές τοποθεσίες.

Η επόμενη μέρα για τη Bodytalk

Εντελώς διαφορετικό θα είναι ωστόσο το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθήσει ο όμιλος για τη νέα εποχή της Bodytalk, ενός ιστορικού αθλητικού brand.

«H Bodytalk δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο της Pink Woman. Το νόημα δεν είναι η ανάπτυξη λιανικής αλλά η στρατηγική συνεργασία με key accounts», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ματεμτζής, προσθέτοντας πως σε ό,τι αφορά τη Bodytalk , ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα ευέλικτο μοντέλο χονδρικής και συνεργασιών στην ελληνική αγορά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα περιοριστεί και ο αριθμός των καταστημάτων Bodytalk σε λιγότερα από δέκα, από περίπου 20 που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Bodytalk, το 2024 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,16 εκατ. ευρώ από 10,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, μειωμένος κατά 8%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,05 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,03 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Στόχος πλέον είναι ένα δυναμικό comeback σε ορίζοντα διετίας, ώστε να είναι εφικτή η επιστροφή στην κερδοφορία το 2026.