Italgas: Επενδύσεις €1 δισ. για ενίσχυση και ψηφιοποίηση του δικτύου αερίου στην Ελλάδα

Τη δέσμευσή της για τη στήριξη της ενεργειακής ανάπτυξης της Ελλάδας επιβεβαίωσε η Italgas, η οποία μέσω του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2025–2031 εγκρίνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επέκταση και ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της χώρας. Η υλοποίηση του σχεδίου ανατίθεται στην Enaon, τη θυγατρική που είναι υπεύθυνη για τα δίκτυα διανομής αερίου στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δικτύων σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετούνται, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων – όπως το βιομεθάνιο – με στόχο την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης. Έως το 2031 αναμένεται να κατασκευαστούν πάνω από 2.500 χιλιόμετρα νέων δικτύων, εκ των οποίων περισσότερα από 2.200 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης, χρηματοδοτούμενα κατά 38%, και τα υπόλοιπα μέσης πίεσης, κυρίως για την τροφοδοσία βιομηχανικών πελατών.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στην προηγμένη ψηφιοποίηση των υποδομών και των λειτουργιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών του Ομίλου, την υιοθέτηση νέων συστημάτων διαχείρισης τεχνικών υπηρεσιών και την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης – ήδη δοκιμασμένων στην Ιταλία – σε όλο το δίκτυο της Enaon.

Περαιτέρω αναβαθμίσεις προγραμματίζονται για το Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού της Αθήνας, που ήδη λειτουργεί, εξασφαλίζοντας συνεχή παρακολούθηση και απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου. Νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε σταθμούς ρύθμισης πίεσης, ενώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάσσεται και η ολοκλήρωση του προγράμματος αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών με «H2-ready» έξυπνους μετρητές, με έναρξη το τρίτο τρίμηνο του 2026.

«Με την Enaon χτίζουμε στην Ελλάδα ένα πλήρως ψηφιακό δίκτυο, παρακολουθούμενο και διαχειριζόμενο σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου στην Αθήνα. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση ‘H2-ready’ έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία διάδοση των ανανεώσιμων αερίων. Πρόκειται για μια διαδρομή που υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για ένα ασφαλέστερο, βιώσιμο και πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα για τη χώρα», δήλωσε ο CEO της Italgas, Πάολο Γκάλο (φωτό).

Οπως αναφέρει η εταιρεία, ήδη, χάρη στην πρόσφατη ενεργοποίηση των δικτύων, περιοχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο (όπως Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, η ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και έως το τέλος του 2025 η ΒΙ.ΠΕ. Ηπείρου) τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί καθοριστικό βήμα στην πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο αριθμός των πελατών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, από 639.000 το 2025 σε σχεδόν 1 εκατομμύριο έως το 2031, συνοδευόμενος από βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, υψηλότερη απόδοση δικτύου και ουσιαστική συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.