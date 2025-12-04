meta:-Ο-Ζούκερμπεργκ-«δρομολογεί»-σημαντικές-περικοπές-στο-metaverse

Η εταιρεία εξετάζει περικοπές που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 30% στον προϋπολογισμό της ομάδας metaverse για το 2026.

H Meta πρόκειται να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές πόρων που σχετίζονται με το metaverse, το project που ο CEO Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάποτε παρουσίαζε ως το μέλλον της εταιρείας και την κύρια αιτία για τη μετονομασία της από Facebook.

Σύμφωνα με το -, η εταιρεία εξετάζει περικοπές που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 30% στον προϋπολογισμό της ομάδας metaverse για το 2026. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει τις εικονικές πλατφόρμες Meta Horizon Worlds και το τμήμα Quest VR (εικονικής πραγματικότητας). Εφόσον οι περικοπές φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν και απολύσεις ήδη από τον Ιανουάριο.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδιασμού προϋπολογισμού της εταιρείας, ο οποίος φέτος περιλάμβανε σειρά συναντήσεων στο ιδιωτικό συγκρότημα του Ζούκερμπεργκ στη Χαβάη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο διευθύνων σύμβουλος έχει ζητήσει οριζόντιες περικοπές 10% σε όλα τα τμήματα, μια πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, ειδικά για το metaverse, ζητήθηκε πιο μεγαλύτερο «κούρεμα», λόγω της χαμηλής ανταπόκρισης της αγοράς και του μειωμένου ανταγωνισμού που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο τεχνολογικό πεδίο.

Οι μεγαλύτερες περικοπές αναμένεται να πλήξουν το τμήμα της εικονικής πραγματικότητας (VR), που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του metaverse. Το Horizon Worlds θα επηρεαστεί επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η στροφή αυτή έρχεται μετά από χρόνια σκεπτικισμού από επενδυτές και αναλυτές, που κατηγορούν την επένδυση στο metaverse ως «μαύρη τρύπα» πόρων. Το project έχει προκαλέσει και ανησυχίες από ρυθμιστικές αρχές για θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών στους εικονικούς κόσμους.

Παρά το γεγονός ότι ο Ζούκερμπεργκ πλέον σπανίως μιλά δημόσια για το metaverse, καθώς επικεντρώνεται σε τεχνολογίες AI, όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και προϊόντα όπως τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban, ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα εργάζονται και θα διασκεδάζουν σε εικονικούς κόσμους.

Το metaverse project εντάσσεται στο Reality Labs, το ερευνητικό σκέλος της Meta που εστιάζει σε μακροχρόνιες τεχνολογικές επενδύσεις όπως οι συσκευές VR και τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Από το 2021, η Reality Labs έχει καταγράψει ζημιές άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.