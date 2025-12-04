philips:-Πτώση-8,5%-της-μετοχής-μετά-τα-μηνύματα-για-«αδύναμo»-2026

Έως 8,6% έφτασε να υποχωρεί η μετοχή της Philips την Πέμπτη, σημειώνοντας την χειρότερη απόδοση στον δείκτη AEX του Άμστερνταμ.

Έως 8,6% έφτασε να υποχωρεί η μετοχή της Philips την Πέμπτη, σημειώνοντας την χειρότερη απόδοση στον δείκτη AEX του Άμστερνταμ, με την εταιρεία να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα εμπόδια στους δασμούς και τις προσδοκίες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγειονομικής Περίθαλψης της Citi.

Η συγκεκριμένη πτώση, η πιο σημαντική της μετοχής εδώ και σχεδόν 10 μήνες, την κατέστησε την χειρότερη επίδοση τόσο στον Stoxx 600 όσο και του Stoxx 600 Health Care. Αυτή την ώρα υποχωρεί σχεδόν 6%.

Σύμφωνα με την Citi, o Διευθύνων Σύμβουλος της Philips, Ρόι Τζέικομπς, προειδοποίησε ότι ενώ η οργανική αύξηση των πωλήσεων θα βελτιωθεί το 2026 από το περίπου 2% που αναμένεται φέτος, είναι «απίθανο» να διπλασιαστεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς που δείχνουν ανάπτυξη 4,5%.

Όσον αφορά τις περιφερειακές προοπτικές, ανέφερε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον κεφαλαιουχικών δαπανών των νοσοκομείων το 2026 θα παραμείνει παρόμοιο με το 2025, με ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ, σταθερές ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, αλλά ήπιες συνθήκες στην Κίνα.

Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης ότι οι αντιξοότητες των δασμών το επόμενο έτος αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστούν, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα περιθώρια κέρδους, παρά το γεγονός ότι η Philips επανέλαβε τον στόχο της να τα βελτιώσει το 2026.

Η αναλύτρια της Citi, Βερόνικα Ντουμπάχοβα, σημείωσε ότι η Philips πιστεύει ότι «η έλλειψη ευκαιριών ανάπτυξης στην Κίνα οδηγεί πολλούς από τους Κινέζους κατασκευαστές να επιδιώξουν ανάπτυξη εκτός Κίνας».

Απαντώντας στην αντίδραση της αγοράς, η Philips εξέδωσε δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι οι επίσημες προβλέψεις της για το 2026 θα δημοσιευτούν όπως έχει προγραμματιστεί στις 10 Φεβρουαρίου.