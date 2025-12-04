prodea:-Πρόσκληση-oμολογιούχων-σε-συνέλευση-στις-15-Δεκεμβρίου

“Η PRODEA Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελληνική αγορά. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της PRODEA περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

“Η Εταιρεία υλοποιεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της με έμφαση στον κλάδο του Hospitality και των logistics και αποεπένδυσης από ώριμα ακίνητα άλλων κλάδων. Στόχος της Εταιρείας είναι η διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες επενδυτικές τάσεις, ειδικά για περιοχές όπως η Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανώτερω προτείνεται η επικαιροποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ, μέσω της τροποποίησης συγκεκριμένων όρων του, ώστε να συμβαδίζει η λειτουργία του Προγράμματος ΚΟΔ με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας επ’ ωφελεία της Εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών.

Σύμφωνα με τους όρους 18.1 και 18.3(α)(i) του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 04.12.2025 απόφασής του καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ σε συνέλευση των Ομολογιούχων την 15.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Ομολογιούχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την πρόβλεψη της δυνατότητας συνυπολογισμού χρηματικών ποσών που κατατίθενται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA για τον υπολογισμό της τήρησης των δεικτών που τίθενται με αναφορά στο Ελεύθερο Ενεργητικό, με την ενσωμάτωση των κάτωθι τροποποιήσεων και προσαρμογών στους όρους 1.1, 13.1, 14.1(x), 14.1(xx), 18.3(β) και στο Παράρτημα Α του Προγράμματος ΚΟΔ και την προσθήκη νέων Παραρτημάτων Δ1 και Δ2 καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των Όρων 9.3.2 έως 9.3.6 του Όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ («Πρόωρη εξόφληση Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option)») και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ.”

*Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρόσκλησης σε Συνέλευση των ομολογιούχων ΚΟΔ της Prodea, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.