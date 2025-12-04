profile:-Η-Ευανθία-Γιαννακούρη-νέο-μέλος-στο-Διοικητικό-Συμβούλιο

Η «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26ης Νοεμβρίου 2025 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4548/2018, των και του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και τέλος σύμφωνα και με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία βέλτιστες διαδικασίες και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την Ευανθία Γιαννακούρη,ως προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους κα. Pascale Valerie Hertzog του Paul Rober Pierre.

Τo ως άνω εκλεγέν νέο μέλoς πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 , όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας , ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τα επιτασσόμενα από το α. 18 παρ. 1 ν. 4706/2020 το αναλυτικό βιογραφικό του νέου ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου έχει επίσης αναρτηθεί αυτούσια και η σχετική αιτιολογική εισήγηση της ΕπΑΑΥ.

Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή του νέου προσωρινού μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την αξιοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης του νέου μέλους, της επαγγελματικής του εμπειρίας, των προσόντων, των ικανοτήτων και εν γένει δεξιοτήτων, και υλοποιείται στο πλαίσιο και της απόφασης της Εταιρείας για την διαρκώς αποτελεσματικότερη και βέλτιστη προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και τις βέλτιστες σχετικές πρακτικές και τέλος είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου περί καταλληλόλητας, πολυμορφίας, ισόποσης εκπροσώπησης ανά φύλο και πλήρωσης του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τέλος επισημαίνεται αφενός μεν ότι η εκλογή του ως άνω νέου προσωρινού μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αφετέρου ότι ουδεμία μεταβολή επέρχεται στις συνθέσεις των Επιτροπών (ΕπΑΑΥ και Επ. Ελέγχου), δεδομένου ότι το απελθόν μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ δεν συμμετείχε σε οιαδήποτε από αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).

4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

5) Eυανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος