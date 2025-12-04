tuv-nord-Ελλάς:-Ενέργεια,-ΑΙ-και-data-centers-οι-νέοι-πυλώνες-ανάπτυξης

Οι τρεις πυλώνες ανάπτυξης που προβλέπει ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της TUV Nord, μέλος του διεθνούς ομίλου πιστοποιήσεων TUV NORD.

Την ενέργεια, την βιωσιμότητα και τις ψηφιακές υποδομές, θέτει στο επίκεντρο ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της TUV Nord, της εταιρείας που τα τελευταία 35 χρόνια και πλέον, λειτουργεί ως ανεξάρτητος τεχνικός συνεργάτης για την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα, εστιάζει μεταξύ άλλων και στην πιστοποίηση και αξιολόγηση του αναπτυσσόμενου κλάδου των data centers.

«Η TÜV NORD Ελλάδας εισέρχεται σε μια νέα εποχή τεχνογνωσίας και συνεργασιών. Τα επόμενα χρόνια ο ρόλος μας θα ενισχυθεί σε έργα που διαμορφώνουν την ενεργειακή και τεχνολογική πορεία της χώρας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο σημαντικών επενδύσεων και για εμάς είναι προτεραιότητα να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, στους θεσμούς και στην κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι αυτή η πρόοδος στηρίζεται σε ασφάλεια, ποιότητα και βιωσιμότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, Βασιλική Καζάζη, σε χθεσινή εκδήλωση για τους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε η ίδια, το νέο το επιχειρηματικό πρόγραμμα της TUV Nord, «Horizon 2030», προβλέπει επενδύσεις αλλά και στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς των τεχνικών ελέγχων, των ανεξάρτητων αξιολογήσεων και των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας.

Έμφαση στην ενέργεια

Στον τομέα της Ενέργειας, η TÜV NORD, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζει έργα που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υποδομές υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα, offshore εγκαταστάσεις, καθώς και τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας, όπως η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια.

Σύμφωνα με τα στελέχη της η εταιρεία έχει επεκτείνει την τεχνογνωσία της πέρα από τις ΑΠΕ και τα υβριδικά συστήματα, στα BESS και την υπεράκτια αιολική ενέργεια και παραμένει ο αποκλειστικός τεχνικός εταίρος για τα μεγάλα θερμικά και συμβατικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα.

Με αυτό τον τρόπο και δεδομένου ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, αναμένει να ενισχύει τις προοπτικές της.

Η στροφή στην τεχνολογία και τα data centers

Αντίστοιχα η TÜV NORD επεκτείνει τη δράση της στον ψηφιακό κόσμο, με υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πιστοποιήσεις σε data centers και εξειδικευμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Την ίδια στιγμή δε, προετοιμάζεται και για την νέα εποχή των κβαντικών τεχνολογιών, για να συμβάλλει στην ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μετάβαση.

Συμπληρωματικά σε αυτή τη στροφή λειτουργεί και η πρόσφατη εξαγορά του ομίλου EPI από τον όμιλο TÜV NORD. Ο όμιλος της Epi με έδρα στη Σιγκαπούρη, αποτελεί ηγέτη στην πιστοποίηση data center έχοντας ήδη παρουσία σε 60 χώρες. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών ελέγχου, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για κέντρα δεδομένων στον κόσμο, θα ενισχύσει την τεχνογνωσία αλλά και την θέση της TUV Nord, σε μια περίοδο που οι συγκεκριμένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά αυξάνουν.

Ήδη άλλωστε ο όμιλος ΤUV NORD έχει πιστοποιήσει πάνω από 2.000 data centers διεθνώς ενώ στην περίπτωση της χώρας μας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης αγοράς. Τα σχέδια βέβαια δεν σταματούν εκεί καθώς υπό διερεύνηση βρίσκεται και ο πολλά υποσχόμενος τομέας της Άμυνας ως προς την αξιολόγηση της ωριμότητας αμυντικών τεχνολογιών και την dual use εφαρμογή τους στο επιχειρησιακό πεδίο.

Ο σταθερός πυλώνας της Βιωσιμότητας

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει και στον πυλώνα της Βιωσιμότητας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των οργανισμών μέσω ESG επαληθεύσεων και αξιολογήσεων. Άλλωστε η Οδηγία για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας της ΕΕ (CSRD) εισάγει νέες απαιτήσεις διαφάνειας, ευθύνης και μετρήσιμης επίδοσης υποχρεώνοντας κάθε μεγάλη υποδομή να αξιολογείται ως ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο σύστημα. Στόχος της TUV Nord είναι να υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του έργου από τον σχεδιασμό και την κατασκευής έως την επιχειρησιακή ακεραιότητα.

Η πορεία το 2024 και οι εκτιμήσεις

Να θυμίσουμε ότι η TUV Nord έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και έργα που υλοποιούνται σε πάνω από 500 σημεία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τα τελευταία 35 χρόνια με την εμπειρία της να αποτυπώνεται στα 15.000 και πλέον πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, σε περισσότερους από 100.000 πιστοποιημένους επαγγελματίες αλλά και σε πάνω από 70.000 στελέχη που έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους μέσα από τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, στα οποία απασχολούνται 200 εργαζόμενοι και 300 μηχανικοί, και θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο. Ο τζίρος της το 2024 ανήλθε στα 25 εκατ. ευρώ και μεσοπρόθεσμος στόχος της είναι να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.