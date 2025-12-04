wall:-Οριακές-κινήσεις-λόγω-των-στοιχείων-ανεργίας-και-εν-αναμονή-της-fed

Με οριακές μεταπτώσεις άνοιξε την Πέμπτη 4/12 η συνεδρίαση της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναλύουν τα σημερινά στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ, ενώ εμφανίζονται ολοένα και πιο σίγουροι για μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από τη Federal Reserve.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average κινείται οριακά σε αρνητικό επίπεδο 0,09% και τις 47.839,25 μονάδες όπως και ο S&P 500 που κινείται στις 6.843,44 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,21% στις 23.404,424 μονάδες.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε έκθεση της Challenger, Gray & Christmas, η οποία έδειξε ότι οι ανακοινωθείσες περικοπές θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο από εργοδότες στις ΗΠΑ ξεπέρασαν ακόμη περισσότερο το όριο του 1 εκατ. για το έτος, καθώς εταιρικές αναδιαρθρώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δασμοί συνέβαλαν στη μείωση των θέσεων. Την Τετάρτη, τα στοιχεία της ADP έδειξαν απρόσμενη πτώση στις θέσεις ιδιωτικού τομέα.

Οι αυξανόμενες ενδείξεις χαλάρωσης της αγοράς εργασίας έχουν οδηγήσει τη Wall Street στο να θεωρεί σχεδόν δεδομένη μια μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, την τελευταία του έτους. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 89% για μείωση των επιτοκίων την επόμενη Τετάρτη, πολύ υψηλότερη από ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές παρέβλεψαν σε μεγάλο βαθμό τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, τα οποία έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου ανήλθαν σε εποχικά προσαρμοσμένες 191.000, μειωμένες κατά 27.000 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και κάτω από την εκτίμηση των 220.000 της Dow Jones.

Η Salesforce, μέλος του Dow Jones Industrial Average, κινήθηκε οριακά υψηλότερα μετά την ανακοίνωση προβλέψεων εσόδων ισχυρότερων του αναμενομένου. Η Five Below επίσης ενισχύθηκε, καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης σημαντικά οικονομικά στοιχεία την Παρασκευή, όταν το υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τα καθυστερημένα δεδομένα Σεπτεμβρίου για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα εισοδήματα, καθώς και τον δείκτη PCE, τον βασικό δείκτη πληθωρισμού της Fed. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα δημοσιεύσει την Παρασκευή και την έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Δεκέμβριο.

Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, μετά τα κέρδη της Τετάρτης, αν και οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να εμφανίζουν αστάθεια. Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο μεγάλος χαμένος στον S&P 500, με απώλειες σε Microsoft, Nvidia και Broadcom.

Η μετοχή της Microsoft έκλεισε με πτώση 2,5% έπειτα από δημοσίευμα του The Information ότι η εταιρεία μειώνει τους στόχους πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Microsoft διέψευσε τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, γεγονός που συνέβαλε στην ανάκαμψη της μετοχής από τα χαμηλά της ημέρας.

«Η εναλλαγή κλάδων θεωρείται συχνά ‘το οξυγόνο μιας ανοδικής αγοράς’, και ο τρέχων κύκλος χαρακτηρίζεται από την ηγεσία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ακολουθούμενη από ευρύτερες μετακινήσεις σε άλλους κυκλικούς κλάδους. Ωστόσο, πρόσφατα, η μετατόπιση μακριά από την τεχνολογία κινήθηκε προς πιο αμυντικούς κλάδους, κάτι που αποτελεί το πρώτο αξιοσημείωτο σημάδι αποστροφής ρίσκου από την ανάκαμψη του Απριλίου», έγραψε σε σημείωμα προς πελάτες ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός της LPL Financial. «Αν και μπορεί να πρόκειται απλώς για μια διόρθωση από υψηλά επίπεδα, η τάση χρήζει στενής παρακολούθησης».

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις γύρω από τις πολιτικές δασμών της κυβέρνησης Τραμπ και πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την εγχώρια αγορά εργασίας. Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε την Τετάρτη στο DealBook Summit των New York Times ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να επαναφέρει την ατζέντα των δασμών της, επικαλούμενη διάφορα άρθρα του Trade Act του 1962, ακόμη κι αν η τρέχουσα δομή δασμών δεν επικρατήσει στην εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.