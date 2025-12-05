Ακόμη-και-ο-Ρονάλντο-επενδύει-στην-ai,-αλλά-ο-κίνδυνος-ελλοχεύει

Ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρει ότι έγινε μέτοχος στην Perplexity, μια αμερικανική εταιρεία που αναπτύσσει μια μηχανή αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και είναι αντίπαλος της ChatGPT.

Η Perplexity, η οποία ιδρύθηκε το 2022, θεωρείται μια από τα πιο πολλά υποσχόμενα πρότζεκτ μεταξύ των «ανταγωνιστών» του ChatGPT. Προσφέρει απαντήσεις από πηγές, με ένα μοντέλο που συνδυάζει αναζήτηση, σύνθεση και συνομιλία.

«Η περιέργεια», γράφει ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, «είναι προϋπόθεση για το μεγαλείο. Κερδίζεις όταν συνεχίζεις να θέτεις νέες ερωτήσεις κάθε μέρα. Γι’ αυτό είμαι περήφανος που ανακοινώνω την επένδυσή μου στην Perplexity. Η Perplexity τροφοδοτεί την περιέργεια του κόσμου και μαζί, θα εμπνεύσουμε όλους να θέσουν πιο φιλόδοξες ερωτήσεις».

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κίνηση μετατοπίζει το επίκεντρο των μη αθλητικών δραστηριοτήτων του Ρονάλντο και επιβεβαιώνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος αποτελεί πλέον εστία κατάκτησης και για τις παγκόσμιες αθλητικές προσωπικότητες.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελούν ήδη το 50% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των κεφαλαιουχικών δαπανών που σχετίζονται με την τεχνολογία (CAPEX).

Ώθηση στην κατανάλωση

Μέχρι σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν ένας από τους κρυφούς παράγοντες πίσω από την ισχυρή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ.

Η ελβετική τράπεζα Vontobel, σημειώνει μάλιστα ότι «περίπου το ήμισυ των καταναλωτικών δαπανών προέρχεται από το κορυφαίο 10% των εισοδηματιών , νοικοκυριά που κατέχουν κυρίως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με την Fed, το κορυφαίο εισοδηματικό πεντημόριο κατέχει το 87% των μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων». Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed, οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 21% του πλούτου της χώρας.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η ίδια δύναμη που έχει οδηγήσει τις αγορές προς τα πάνω θα μπορούσε να γίνει τροχοπέδη εάν προσαρμοστούν οι επενδυτικές προσδοκίες.

Την ίδια ώρα πάντως, τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος «αντιμετωπίζουν επίμονες πιέσεις καθώς η αύξηση των μισθών δεν έχει φτάσει τον πληθωρισμό.

Οι μέσοι μισθοί στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόνο κατά 0,9% σε ετήσια βάση , σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας. Αυτός είναι ο βραδύτερος ρυθμός από τα μέσα του 2014 και έχει σημάνει συναγερμό σε πολυκαταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και εταιρείες , που έχουν προειδοποιήσει για προβλήματα στα κέρδη τους.

«Ενώ οι προοπτικές παραμένουν θετικές και η PwC εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προσθέσει 15 ποσοστιαίες μονάδες στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2035, οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αγνοηθούν», λέει ο Ντέιβιντ Σουκάρ.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το MIT αυτό το καλοκαίρι αποκάλυψε ότι το 95% των έργων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν κατάφεραν να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους ή βελτιώσεις στην κερδοφορία.

Πολλοί αναλυτές δεν κρύβουν μια αυξανόμενη ανησυχία για τις τεράστιες επενδύσεις που κάνει ο κόσμος για να αποφύγει να μείνει πίσω στον τεχνολογικό αγώνα. Τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, την ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδότησή τους, το λογισμικό και την υπολογιστική ισχύ.

Κίνδυνος έκρηξης το 2026

Με βάση τις εκτιμήσεις της βρετανικής τράπεζας Barclays, τα κέντρα δεδομένων από μόνα τους συνέβαλαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Δεδομένης της ανάπτυξης 1,4% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτός ήταν ένας από τους κύριους πυλώνες.

Η Barclays προειδοποιεί ότι μια επιβράδυνση σε αυτές τις δαπάνες για υποδομές, όποιος και αν είναι ο λόγος, «θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση και να προκαλέσει ύφεση». Καταλήγει μάλιστα στο συμπέρασμα ότι «οι λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν τόσο υψηλές όσο και ευάλωτες σε οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στην αφήγηση».

Υπό αυτή την έννοια, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν σημαντικό κίνδυνο που θα μπορούσε να εκραγεί το 2026. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ήδη πλήρως συνδεδεμένη με την Τεχνητή Νοημοσύνη και μια αλλαγή στις αποτιμήσεις αυτών των έργων θα μπορούσε να βυθίσει τον κόσμο σε μια βαθιά ύφεση, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει τόσο ούριος άνεμος όσο και πιθανή ευπάθεια για τις μακροοικονομικές προοπτικές του 2026», λένε οι ειδικοί. «Μια μείωση των προσδοκιών της Τεχνητής Νοημοσύνης , θα μπορούσε να προκαλέσει μια απότομη διόρθωση στις αγορές μετοχών, να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ενδεχομένως να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση», προειδοποιεί ο Ντέιβιντ Σουκάρ, διευθυντής επενδύσεων, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και ανώτερος αναλυτής έρευνας στην Quality Growth.

Σενάρια και κίνδυνοι

Το κεντρικό σενάριο βέβαια , προβλέπει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει στην τρέχουσα πορεία της, αλλά είναι μια πιθανότητα που εξετάζεται.

«Εάν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν καταφέρουν όμως να δημιουργήσουν σταθερές ταμειακές ροές ή εάν οι επενδυτές χάσουν την υπομονή τους με τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και την περιορισμένη ορατότητα στην κερδοφορία, πιστεύουμε ότι το οικοσύστημα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις», λένε οι ειδικοί.

« Όπως και στην εποχή των dot-com , η κυκλική δυναμική χρηματοδότησης εντός της AI μπορεί να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο κατά τη διάρκεια περιόδων ανάπτυξης, αλλά κινδυνεύει να γίνει ένας φαύλος κύκλος κατά τη διάρκεια υφέσεων , υπογραμμίζοντας την ευπάθεια αυτού του είδους των δομών».

Ευάλωτες στην αλλαγή αφήγησης

Οι επιχειρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν ευάλωτες σε οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στην αφήγηση. Όπως γράφει η ιστοσελίδα « The Information», η Microsoft μειώνει τις εσωτερικές προβλέψεις πωλήσεων για προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω χαμηλότερης από την αναμενόμενη, ζήτησης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γκίτα Γκόπιναθ, καθηγήτρια του Χάρβαρντ και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, σχολίασε ότι μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να εξαλείψει 20 τρισεκατομμύρια δολάρια δυνητικού πλούτου . Αυτό θα οδηγούσε σε κρίση , με πτώση 3,5% στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ ασχολήθηκε με το ζήτημα σε πρόσφατη έκθεσή του, προειδοποιώντας ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό κίνδυνο για την οικονομία». Σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμού, η οικονομία των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος και 1,7% το επόμενο έτος, αλλά ο κύριος κίνδυνος έγκειται στις «αναμενόμενες αποδόσεις των καθαρών επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη» που θα μπορούσαν να «ενισχυθούν από τις υψηλές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και τις αναγκαστικές πωλήσεις από χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες».