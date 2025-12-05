Αυγενάκης:-Ερώτηση-στη-Βουλή-για-το-master-plan-της-διαχείρισης-των-υδάτων-στην-Κρήτη

Την διττή απειλή των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων και της επικίνδυνης μείωσης υδάτινων πόρων που αντιμετωπίζει η Κρήτη θέτει με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης καλώντας τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν άμεσα το κοινοβούλιο για την πρόοδο του εκτέλεσης του σχετικού master plan.

«Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγροτικούς, υδατικούς και οικονομικούς πυλώνες της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ολοένα και πιο έντονη και σύνθετη κρίση ως προς τους υδατικούς πόρους: παρατεταμένη ξηρασία, υπεράντληση και δραματική πτώση της στάθμης των υδροφορέων, υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων, καθώς και επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, διάβρωση εδαφών και ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες» αναφέρει στο κείμενο του ο βουλευτής για να προσθέσει πως «Η διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη έχει λάβει πλέον χαρακτηριστικά μακροχρόνιας κρίσης, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια των κατοίκων αλλά και στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού».

Ο κ. Αυγενάκης σημειώνει πως η ολλανδική εταιρεία «HVA International» έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία και μετά απο δωρεά της «ΤΕΡΝΑ» η οποία ανέλαβε την χρηματοδότηση, ανέλαβε την εκπόνηση του γενικού σχεδίου δράσης. «Το εν λόγω Master Plan καλύπτει τον ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό της υδατικής διαχείρισης, τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε φράγματα, ταμιευτήρες και εγγειοβελτιωτικά έργα, την αναδιάρθρωση και προσαρμογή των αγροτικών καλλιεργειών με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα, καθώς και ένα εμπεριστατωμένο πλέγμα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης των περιοχών υψηλού κινδύνου του νησιού.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει καθοριστικό ρόλο, τόσο ως θεσμικός εταίρος στο σχεδιασμό, όσο και ως φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των μελλοντικών έργων. Εξίσου κρίσιμη είναι η ενεργός της συμμετοχή στη διαβούλευση, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στη διευκόλυνση συνεργασιών με Δήμους, ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και τοπικούς παραγωγικούς φορείς, προκειμένου η εφαρμογή του Master Plan να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Κρήτης.

Το Master Plan αυτό αποτελεί το κεντρικό εργαλείο, με το οποίο η χώρα καλείται να οργανώσει τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα ανθεκτικό, βιώσιμο και κλιματικά προσαρμοσμένο μοντέλο διαχείρισης υδατικών πόρων και αγροτικής παραγωγής» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Αυγενάκης. Ωστόσο ο ίδιος επισημαίνει πως η λειψυδρία και η υποβάθμιση των υδατικών πόρων στην Κρήτη εντείνονται, πλήττοντας παραγωγούς, οικισμούς και οικοσυστήματα ενώ την ίδια ώρα τα ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) γίνονται συχνότερα και εντονότερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές. Υπό αυτά τα δεδομένα ρωτά τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών:

«1. Σε ποιο ακριβές στάδιο βρίσκεται το Γενικό Σχέδιο Διάταξης (Master Plan) της εταιρείας HVA για την Κρήτη; Έχει παραδοθεί επίσημα στα αρμόδια Υπουργεία;

2. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τη μελέτη για την Κρήτη; Ποια έργα (φράγματα, ταμιευτήρες, εγγειοβελτιωτικά, έργα προστασίας κοίτης χειμάρρων κ.λπ.) αναδεικνύονται ως άμεσης προτεραιότητας;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την Κρήτη; Πότε αναμένεται η έναρξη υλοποίησης και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής τους;

4. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρεια Κρήτης) στη φάση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των έργων; Πώς διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή τους;

5. Ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών φορέων της Κρήτης (ενδεικτικά ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης κ.λπ.); Θα έχουν ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, την προτεραιοποίηση και την υλοποίηση των έργων του Master Plan;

6. Θα ακολουθήσει παρουσίαση και διαβούλευση του Master Plan για την Κρήτη, ανάλογα με εκείνη που πραγματοποιήθηκε για τη Θεσσαλία;».