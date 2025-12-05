Βιλερουά-ντε-Γκαλό:-Μεγαλύτεροι-οι-κίνδυνοι-υποχώρησης-του-πληθωρισμού-παρά-επιτάχυνσης

Η ΕΚΤ θα αναλάβει δράση εάν υπάρξει επίμονη αδυναμία να πετύχει τον στόχο του 2%, ανέφερε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Μεγαλύτερους κινδύνους υποχώρησης του πληθωρισμού παρά επιτάχυνσης αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα αναλάβει δράση εάν υπάρξει επίμονη αδυναμία να πετύχει τον στόχο του 2%, ανέφερε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Ο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας δήλωσε ότι ένα ισχυρότερο ευρώ και οι φθηνότερες εισαγωγές από την Κίνα θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τα κέρδη των τιμών καταναλωτή το 2027 και προειδοποίησε επίσης ότι μια μεγαλύτερη επιβράδυνση στην αύξηση των μισθών θα μπορούσε να ασκήσει καθοδική πίεση.

Οι ανοδικοί κίνδυνοι, τόνισε, περιλαμβάνουν τον κατακερματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού και την αύξηση των κρατικών δαπανών στη Γερμανία, σημειώνει το -.

«Οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τους ανοδικούς κινδύνους και δεν θα ανεχθούμε μια διαρκή υποχώρηση του στόχου μας για τον πληθωρισμό», δήλωσε σε ομιλία του στην Τράπεζα της Γαλλίας.

Τα σχόλια έχουν πιο ήπιο τόνο από άλλα μέλη της ΕΚΤ, τα οποία έχουν αντιταχθεί σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, έχοντας ήδη υποστεί μειώσεις στο 2% από 4% από τα μέσα του 2024, καθώς ο πληθωρισμός υποχωρούσε.

Ο Βιλερουά χαρακτήρισε «λανθασμένη αντίληψη» την ιδέα ότι η ΕΚΤ θα ανεχθεί πληθωρισμό κάτω αλλά κοντά στο 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Τόνισε επίσης ότι είναι λανθασμένο να εστιάζουμε στο μέγεθος οποιασδήποτε τέτοιας απόκλισης, λέγοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο επίμονη είναι.

«Οι θετικές και οι αρνητικές αποκλίσεις από το 2%, αν διαρκούν, είναι εξίσου ανεπιθύμητες», είπε.

Επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από μεγάλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Βιλερουά είπε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλή θέση», αλλά ότι αυτή η θέση «δεν είναι άνετη ούτε σταθερή».

«Δεν αποκλείουμε καμία πολιτική δράση» πρόσθεσε.