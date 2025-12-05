Ελβετία:-Η-κυβέρνηση-ενέκρινε-σχέδιο-εντολής-διαπραγμάτευσης-για-την-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ

Η ελβετική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο εντολής διαπραγμάτευσης για μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Το επόμενο βήμα είναι η διαβούλευση με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και τα 26 καντόνια της Ελβετίας σχετικά με το σχέδιο, πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που περιλαμβάνει τη μείωση των δασμών της Ουάσινγκτον στα εισαγόμενα ελβετικά προϊόντα στο 15% από 39% και τη δέσμευση των ελβετικών εταιρειών να επενδύσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2028.

Δασμολογικές παραχωρήσεις

Οι στόχοι των επερχόμενων συνομιλιών είναι η εδραίωση των δασμολογικών παραχωρήσεων για τα ελβετικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, και η σταθεροποίηση των διμερών εμπορικών σχέσεων, ανέφερε η δήλωση.

Η Ελβετία είναι έτοιμη να εξετάσει περαιτέρω δασμολογικές παραχωρήσεις για προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον είναι επίσης έτοιμη για περισσότερες παραχωρήσεις, πρόσθεσε.

- Reuters