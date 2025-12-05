ΕΛΣΤΑΤ:-Ανάπτυξη-2%-το-γ’-τρίμηνο

Ανάπτυξη 2% καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, στην ελληνική οικονομία, ενώ μεταξύ του γ’ τριμήνου και του β’ τριμήνου 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,6%.
Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία παράλληλα προχώρησε σε αναθεώρηση της περιόδου 1ο τρίμηνο 2022- 2ο τρίμηνο 2025.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2% προέκυψε από τις εξής μεταβολές των βασικών μεγεθών:
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 1%).
- Οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,8%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 4%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%.
Ενώ, στην τριμηνιαία σύγκριση υπήρξαν οι εξής μεταβολές:
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 0,2%).
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 3,5%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1%.
