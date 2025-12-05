Εντείνεται-το-αδιέξοδο-με-τις-κινητοποιήσεις

Της -

Χωρίς ορατή προοπτική εκτόνωσης παραμένει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την κυβέρνηση από την πλευρά της να διαμηνύει ότι το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει ήδη περιγραφεί. Σε πολλές περιοχές της χώρας τα μπλόκα ενισχύονται και προστίθενται νέα.

Κυβερνητικά στελέχη ευελπιστούσαν ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Κρήτης θα μπορούσε να στείλει ένα μήνυμα καλής διάθεσης για συζήτηση και υπό προϋποθέσεις να φέρει και έμπρακτο αποτέλεσμα με κάποιες ενδείξεις ότι αρχίζει να υποχωρεί το μέτωπο των κινητοποιήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην προγραμματισμένη συνάντηση, είχε τονίσει χθες ότι «η Κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ποτέ την πόρτα του διαλόγου. Αύριο για παράδειγμα, σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιάρας θα συναντηθούν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης και αυτό θα συνεχιστεί με όποιον άλλον επιθυμεί να συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη».

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η συνάντηση ματαιώθηκε έπειτα από την επιμονή από την πλευρά της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Κρήτης να «εκπροσωπηθούν όλοι οι θεσμικοί φορείς του νησιού» με κυβερνητικές πηγές να διευκρινίζουν ότι ζητήθηκε να συμμετέχουν στη συνάντηση όλοι οι βουλευτές της Κρήτης, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο αίτημα κατατέθηκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή προσχηματικά, ακριβώς για να ματαιωθεί η συνάντηση. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από την προσεχή Δευτέρα και υπάρχουν μάλιστα αναφορές σε αποκλεισμούς λιμένων και αεροδρομίων.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση παραμένει στη γραμμή που υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή. Ότι, δηλαδή, θα συνεχιστούν οι πληρωμές, με προγραμματισμό να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα και ότι οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για διάλογο και εξέταση, εάν υπάρχει περιθώριο, να δοθεί κάτι παραπάνω.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει αν οι αγρότες αποφασίσουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να σκληρύνουν τη στάση τους. «Όσο συνεχίζεται σχετικά ομαλά η κοινωνική ζωή και εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες, θα το αντιμετωπίσουμε ήπια. Αν αρχίσουν αν εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα, τότε θα αλλάξει ο χειρισμός», είναι το σχόλιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε χθες ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, «ειδικά σε περιπτώσεις όπου κάποιοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίες για το Κράτος και για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, δεν θα σας δώσω εγώ διαφορετική απάντηση, είναι θεμιτές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος, αλλά θεωρώ ότι όταν η όποια κινητοποίηση μπαίνει στη σφαίρα της ελευθερίας του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, τότε εκεί υπάρχει ζήτημα. Και πιστεύω ότι το Κράτος οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο».

