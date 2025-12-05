Ευρωαγορές:-Θετικά-πρόσημα-με-το-βλέμμα-στη-fed-και-τα-μάκρο

Στα «πράσινα» άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, Παρασκευή (5/12), καθώς οι επενδυτές αναμένουν ένα «μπαράζ» ανακοινώσεων για τα μάκρο σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά και τις αποφάσεις της Fed την ερχόμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, ως προς τις ανακοινώσεις, η Eurostat θα ανακοινώσει σήμερα τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το γ’ τριμήνου του έτους, ενώ στις ΗΠΑ θα δημοσιευτεί λίγο πριν το άνοιγμα της Wall Street ο δείκτης τιμών για τις δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία τον δείκτη, αφού θα τους δώσει νέα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed, κατά την οποία αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων. Εάν αυτό συμβεί, θα μιλάμε για την 3η διαδοχική μείωση.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνεδρίαση της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα, η οποία όμως αναμένεται να διατηρήσει την πολιτική της αμετάβλητη.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται σήμερα (5/12), λίγο μετά το άνοιγμα, στις 579,57 μονάδες με κέρδη 0,13%, ενώ στα επιμέρους συναντάμε επίσης θετικά πρόσημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 23.987 μονάδες με κέρδη 0,38%, ο γαλλικός CAC στις 8.139,29 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,23% και ο βρετανικός FTSE κινείται στις 9.736,39 μονάδες, κερδίζοντας 0,24%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ διαπραγματεύεται στις 43.609 μονάδες, με κέρδη 0,22% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ αγγίζει τις 16.840,99 μονάδες, καθώς ενισχύεται κατά 0,58%, ενώ την ίδια στιγμή ο PSI Πορτογαλίας σημειώνει οριακά κέρδη της τάξης του 0,01% στις 8.238,7 μονάδες.