Ευρωβαρόμετρο:-Το-70%-των-πολιτών-πιστεύει-ότι-το-ευρώ-είναι-καλό-για-τη-δική-τους-χώρα

Ισχυρή παραμένει η δημόσια στήριξη στο ευρώ και στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Πολύ ισχυρή παραμένει η δημόσια στήριξη στο ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ευρώ είναι κάτι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), γεγονός που συνάδει με τα πορίσματα της έρευνας του 2024. Η μεγάλη πλειονότητα (70%) των ερωτηθέντων πιστεύει επίσης ότι το ευρώ είναι καλό για τη δική τους χώρα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων στη ζώνη του ευρώ πιστεύει ότι το ευρώ έχει κάνει τα ταξίδια πιο εύκολα και λιγότερο δαπανηρά.

Περίπου οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι το ευρώ έχει διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών κατά τις αγορές τους σε διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλη στήριξη στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το μέσο που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU — του προγράμματος της Επιτροπής μετά την πανδημία για τη στήριξη της ανάκαμψης και της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών και για να καταστούν οι κοινωνίες τους πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και προετοιμασμένες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η προσέγγιση αυτή απολαμβάνει ισχυρή δημόσια αποδοχή, με το 67% όσων απάντησαν να υποστηρίζουν την ιδέα ενός σχεδίου ανάκαμψης που θα στηρίζει όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν πράσινες, ψηφιακές και κοινωνικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Η έρευνα ζήτησε επίσης τις απόψεις των πολιτών σχετικά με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι το 61% όσων απάντησαν τάσσονται υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και των 2 λεπτών του ευρώ, γεγονός δείχνει την υψηλή και σταθερή στήριξη που έχει αυτή η πρωτοβουλία.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων με πάνω από 18.600 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες και από τα 20 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, από τις 15 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2025. Το σύνολο των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.