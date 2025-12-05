«Ημέρα-της-κρίσης»-ή-«απόλυτη-ουτοπία»:-Η-«νονά»-της-Τεχνητής-Νοημοσύνης-θεωρεί-λάθος-τους-παθιασμένους-διαλόγους-για-την-τεχνολογία

Λανθασμένο θεωρεί η «νονά» της Τεχνητής Νοημοσύνης τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα, θεωρώντας ως παραπλανητικές και άχρηστες για τον δημόσιο διάλογο τις ακραίες τοποθετήσεις είτε της μίας είτε της άλλης πλευράς.

«Μου αρέσει να λέω ότι είμαι ο πιο βαρετός ομιλητής περί Τεχνητής Νοημοσύνης αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς η απογοήτευσή μου είναι η υπερβολή που βλέπω και από τις δύο πλευρές», δήλωσε η καθηγήτρια Φέι-Φέι Λι σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

«Από τη μία έχουμε αυτούς που βλέπουν την ολοκληρωτική εξαφάνιση, την Ημέρα της Κρίσης, και όλες αυτές τις συζητήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, ως κυρίαρχος των μηχανών», είπε. Από την άλλη πλευρά, συνέχισε, υπάρχει το «εντελώς ουτοπικό» σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν φράσεις όπως «παραγωγικότητα δίχως τέλος».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η «ακραία ρητορική» κατακλύζει τον διάλογο για την τεχνολογία και παραπληροφορεί τους ευάλωτους. «Ο παγκόσμιος πληθυσμός, ειδικά όσοι δεν βρίσκονται στη Σίλικον Βάλεϊ, πρέπει να ακούσουν τα γεγονότα, πρέπει να ακούσουν τι πραγματικά είναι αυτό», ανέφερε. «Ωστόσο, αυτό το είδος διαλόγου, αυτό το είδος επικοινωνίας, αυτό το είδος δημόσιας εκπαίδευσης δεν είναι τόσο καλό όσο ήλπιζα».

Η Λι είναι καθηγήτρια πληροφορικής στο Στάνφορντ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι διάσημη για την εφεύρεση του ImageNet. Πέρυσι, συνίδρυσε την World Labs, μια εταιρεία που κατασκευάζει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία και αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα περιβάλλοντα.

Είναι ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες υπολογιστών που υποστηρίζουν μια πιο ισορροπημένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία.