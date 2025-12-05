ΗΠΑ: Στο 2,8% ο δομικός PCE Σεπτεμβρίου – Xαμηλότερος από το αναμενόμενο

Χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις ήταν ο Δομικός Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (Core PCE Price Index) τον Σεπτέμβριο.

Χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις ήταν ο Δομικός Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (Core PCE Price Index) τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωσε του Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή, μια έκθεση που καθυστέρησε λόγω του lockdown ρεκόρ της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο αγαπημένος δείκτης της Fed, που αναμένεται να δώσει ένα ακόμη πράσινο φως στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην συνεδρίασή της επόμενη Τετάρτη, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%.

Ο μηνιαίος ρυθμός του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones, αλλά χαμηλότερος κατά 0,1% σε ετήσιο επίπεδο, όπως αναφέρει το CNBC.

Επιπλέον, ο κύριος δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% για τον μήνα, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού επίσης στο 2,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου.

Και οι δύο αυτές μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας χρησιμοποιούν τον δείκτη PCE ως το κύριο εργαλείο πολιτικής τους για τον πληθωρισμό. Ενώ οι αξιωματούχοι εξετάζουν και τους δύο δείκτες, γενικά θεωρούν τον δομικό καλύτερο για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθωρισμού.

Η έκθεση αναβλήθηκε αρκετές εβδομάδες λόγω του lockdown της κυβέρνησης, το οποίο είχε προκαλέσει διακοπή κάθε συλλογής δεδομένων και οικονομικών εκθέσεων.