Η-netflix-εξαγοράζει-τη-warner-bros-σε-ένα-deal-82,7-δισ.-δολαρίων

Πρόκειται για την μεγαλύτερη εξαγορά στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισ. δολαρίων.

Σε συμφωνία κατέληξε η Netflix με την Warner Bros για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια.

Με την εξαγορά η Netflix αποκτά το δίκτυο HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Επιπλέον, τα στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μαζί με ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Harry Potter και το Friends.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις η Warner Bros υλοποιήσει μία προγραμματισμένη απόσχιση καναλιών καλωδιακής, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT που τοποθετείται περίπου στο γ’ τρίμηνο του 2026.

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια δραματική στρατηγική αλλαγή για τη Netflix, η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ μια εξαγορά τέτοιου μεγέθους. Η εταιρεία streaming εξελίχθηκε στην πιο πολύτιμη εταιρεία του Χόλιγουντ, χωρίς να διαθέτει βιβλιοθήκη περιεχομένου ή στούντιο, αποκτώντας άδειες χρήσης προγραμμάτων από τρίτους και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε πρωτότυπο περιεχόμενο.