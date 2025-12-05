Ισραήλ:-35-δισ.-σε-στρατιωτικές-δαπάνες-προβλέπει-ο-προϋπολογισμός

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, που προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες ύψους 112 δισεκατομμυρίων σέκελ (34,6 δισεκ. δολαρίων), από τα 90 δισεκ. σέκελ που προέβλεπε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου.

Ο προϋπολογισμός οδεύει τώρα στην Κνεσέτ για μια αρχική ψηφοφορία και θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη μάχη για την έγκρισή του καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση εμφανίζεται όλο και περισσότερο διχασμένη. Με βάση τον νόμο, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει εγκριθεί ως τον Μάρτιο το αργότερο — καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνώντα συνασπισμό είχαν διαφωνήσει σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε αυτόν και τις απαιτήσεις κομμάτων υπερορθόδοξων Εβραίων να εξαιρεθούν Εβραίοι σπουδαστές ιερατικών σχολών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι υπουργοί άρχισαν αυτή τη συνήθως μαραθώνια συνεδρίαση χθες, Πέμπτη, και οι υπηρεσίες του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν σήμερα την αύξηση του προϋπολογισμού για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε αποφασιστικά για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και να ικανοποιήσουμε πλήρως τις ανάγκες των πολεμιστών και να μειώσουμε την επιβάρυνση στους εφέδρους — ώστε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ σε κάθε μέτωπο», ανέφεραν οι υπηρεσίες του.

31 δισ. το 2024

Το Ισραήλ υπολογίζεται πως ξόδεψε 31 δισ. δολάρια το 2024 για τους πολέμους με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Έχει συνάψει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και με τα δύο κινήματα.

Οι υπηρεσίες του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς σημείωσαν πως ο προϋπολογισμός για την άμυνα το 2026 είναι αυξημένος κατά 47 δισεκ. σέκελ σε σύγκριση με το 2023, τη χρονιά που ξέσπασε ο πόλεμος.

«Κατανέμουμε τεράστιο προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε τον στρατό φέτος, που όμως θα μας επιτρέψει επίσης να γυρίσουμε (…) στον δρόμο της ανάπτυξης», ανέφερε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.