Κίνα:-Θεσμική-ώθηση-στο-δυναμικό-των-εξαγωγών-υπηρεσιών

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα προωθεί με ταχείς ρυθμούς το άνοιγμα της οικονομίας της σε θεσμικό επίπεδο, επιταχύνοντας τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδυάζει την εσωτερική και διεθνή κυκλοφορία.

Η διεθνής συνεργασία στις βιομηχανικές και εφοδιαστικές αλυσίδες εμβαθύνεται, ενώ η ανταγωνιστικότητα των κινεζικών επιχειρήσεων ενισχύεται σταθερά. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η επιθυμία τους να επεκταθούν στις παγκόσμιες αγορές, καθώς απελευθερώνεται παράλληλα το δυναμικό των εξαγωγών υπηρεσιών της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το εμπόριο υπηρεσιών της Κίνας ανήλθε στα 5,94 τρισεκατομμύρια γιουάν κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,6%.

Οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 14,4%. Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται σε σειρά πιλοτικών πολιτικών που μετατράπηκαν σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας ουσιαστικά το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για παράδειγμα, το Πεκίνο αξιοποίησε την πιλοτική ζώνη διεύρυνσης του τομέα των υπηρεσιών για να δημιουργήσει ειδική περιοχή πρόσβασης σε φάρμακα για σπάνιες παθήσεις.

Μέσω των «λευκών λιστών» και του συστήματος «τελωνειακής αποθήκευσης + εγγυημένης πρόσβασης», περισσότερα από δέκα σκευάσματα εισήχθησαν προσωρινά μέσω ειδικού διαύλου, επιλύοντας αποτελεσματικά το πρόβλημα της φαρμακευτικής κάλυψης ασθενών με σπάνιες παθήσεις.

Η πολιτική υποστήριξη εντείνεται συνεχώς. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου παρουσίασε το σχέδιο «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προώθηση των Ποιοτικών Εξαγωγών Υπηρεσιών μέσω Υψηλού Επιπέδου Ανοίγματος», περιλαμβάνοντας 20 βασικές δράσεις και άνω των 70 επιμέρους μέτρων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με εννέα ακόμη υπουργεία ανακοίνωσε 13 πολιτικές ενίσχυσης, εστιάζοντας στις εξαγωγές γνώσης-εντατικών υπηρεσιών όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί του κλάδου, τα εν λόγω μέτρα απλοποιούν τη διαδικασία δήλωσης μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, διευκολύνουν την κατανάλωση εντός της χώρας από αλλοδαπούς και διευρύνουν την κάλυψη της ασφάλισης εξαγωγών, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του τομέα υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο Προώθησης Διεθνούς Εμπορίου της Κίνας εγκαινίασε το 2023 την πρωτοβουλία «Χίλιες Αποστολές στο Εξωτερικό». Μέσω 394 παγκόσμιων μηχανισμών επιχειρηματικής συνεργασίας, διοργανώθηκαν 2.249 αποστολές σε 102 χώρες.

Μόνο φέτος, εγκρίθηκαν 1.623 διεθνείς εκθέσεις, εκ των οποίων 970 υλοποιήθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο, με συμμετοχή άνω των 34.000 επιχειρήσεων.

Το Πεκίνο σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τις συμμετέχουσες χώρες στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», ενώ ταυτόχρονα προχωρά στην αναβάθμιση των πλατφορμών διεθνούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στο νομικό πεδίο, η αναθεωρημένη νομοθεσία περί διαιτησίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2026, εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα, ενσωματώνοντας παράλληλα κινεζικά χαρακτηριστικά. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κίνας στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας στη θεμελίωση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την εξωστρέφεια.

Τον Μάιο, η Κίνα πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Διαμεσολάβησης, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να πραγματοποιείται στο Χονγκ Κονγκ. Συνολικά 33 χώρες υπέγραψαν και έγιναν ιδρυτικά μέλη του πρώτου διακυβερνητικού νομικού οργανισμού παγκοσμίως που εστιάζει αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση για την επίλυση διεθνών διαφορών. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου και ο οργανισμός αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του έως τα τέλη του έτους.

Η σύμπραξη θεσμικών καινοτομιών, εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και σύγχρονων επιχειρηματικών πλατφορμών απελευθερώνει δυναμικά το εξαγωγικό δυναμικό της Κίνας στον τομέα των υπηρεσιών, προσδίδοντας νέα ώθηση στο υψηλού επιπέδου άνοιγμα της οικονομίας της.