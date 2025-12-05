Κίνα – Λιμένας Τιαντζίν: Ευκαιρίες από το άνοιγμα θαλάσσιων γραμμών

Στις αρχές του χειμώνα, στον Διεθνή Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων «Ευρασία» (TECT) του λιμένα Τιαντζίν στη βόρεια Κίνα, οι τεράστιες γερανογέφυρες κινούνταν ασταμάτητα, φορτώνοντας την τελευταία παρτίδα εμπορευματοκιβωτίων στο πλοίο «Νίκη». Την ίδια στιγμή, το πλοίο «Ντιέγκο» απομακρυνόταν από την προβλήτα του Διεθνούς Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων «Ειρηνικός Ωκεανός» (TPCT) του ίδιου λιμένα.

Εντός μίας ημέρας τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέες θαλάσσιες γραμμές του λιμένα Τιαντζίν. «Με την έναρξη των νέων απευθείας δρομολογίων, ο χρόνος μεταφοράς μειώνεται κατά 7 έως 10 ημέρες σε σύγκριση με τη διαμετακομιστική μεταφορά», δήλωσε ο κ. Γκου Τζενγιού, διευθυντής τμήματος πωλήσεων της θυγατρικής της Mediterranean Shipping Company (MSC) στο Τιαντζίν.

Οι νέες γραμμές θα συνδέουν λιμένες όπως το Τιαντζίν, το Τσινγκτάο και το Νταλιάν, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Πεκίνου–Τιαντζίν–Χεμπέι, των τριών βορειοανατολικών επαρχιών και των κύριων αστικών κέντρων της βόρειας Κίνας.

«Η 4η Σύνοδος Ολομέλειας της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ έθεσε ως στόχο τη διεύρυνση του ανοίγματος υψηλού επιπέδου προς το εξωτερικό και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας με αμοιβαίο όφελος. Τα λιμάνια αποτελούν κρίσιμους κόμβους σύνδεσης μεταξύ της Κίνας και του κόσμου και η έναρξη νέων θαλάσσιων γραμμών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων», δήλωσε ο κ. Σιε Σουσάν, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της εταιρείας TECT.

Ως θαλάσσια πύλη που εξυπηρετεί την περιοχή Πεκίνου-Τιαντζίν-Χεμπέι, ο λιμένας Τιαντζίν λειτουργεί 148 τακτικές γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και συνδέεται με περισσότερους από 500 λιμένες σε πάνω από 180 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, η συνολική διακίνηση φορτίων ανήλθε σε 385 εκατ. τόνους, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 1,6%, ενώ η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έφθασε τα 18,92 εκατ. TEU, αυξημένη κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Η συντονισμένη ανάπτυξη του λιμένα, της βιομηχανίας και της πόλης προωθεί τη συνεχή ενίσχυση της εξωστρεφούς οικονομίας του Τιαντζίν.

Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος του Λιμένα Τιαντζίν υλοποιεί 15 έργα αναβάθμισης υφιστάμενων προβλητών και κατασκευής νέων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αναβάθμιση εξειδικευμένων θέσεων πρόσδεσης και η διεύρυνση διαύλων ναυσιπλοΐας. Τα έργα αυτά θα ενισχύσουν σημαντικά το διακινητικό δυναμικό του λιμένα, παρέχοντας στέρεη στήριξη για τη δημιουργία ενός έξυπνου, «πράσινου» λιμένα-κόμβου παγκόσμιας εμβέλειας και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική θέση του λιμένα Τιαντζίν ως κομβικού κέντρου της διεθνούς ναυτιλίας στη βόρεια Κίνα.