Καρυστιανού:-Ένα-κίνημα-πολιτών-θα-φέρει-τη-λύση-στην-Ελλάδα,-δεν-ξέρω-όμως-αν-θα-βγω-μπροστά

Η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ότι «Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Η λύση θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως αν θα βγω μπροστά. Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Μιλώντας στο TV100, αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο της πολιτικής της πορείας όσο και στην υπόθεση των Τεμπών. Τόνισε ότι «Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί τον μεγαλύτερο φόβο τον έζησα. Τίποτα δε με φοβίζει πια. Ακόμη και όταν δέχτηκα απειλές, δεν φοβήθηκα», ενώ για τη δίκη υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Ο ανακριτής απέκρυψε τα βίντεο, κατέστρεψε βιολογικό υλικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Αναφερόμενη στην απώλεια της κόρης της, Μάρθης, σημείωσε: «Η πίστη μου στο Θεό δυναμώνει όλο και περισσότερο. Νιώθω την παρουσία του Θεού μέσα από την κόρη μου. Νιώθω την επικοινωνία με την κόρη μου και είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω και την αισθάνομαι».

Σχολιάζοντας την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Πριν έρθω στο στούντιο συνομίλησα με μια μητέρα που μου είπε ότι θα ήθελε το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ονειρεύομαι ένα κράτος δικαίου με τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να ξενιτευθούν, με τα παιδιά μας δίπλα μας…». Συμπλήρωσε ακόμη ότι «είναι σαφές πλέον ότι άλλα θέλει η κοινωνία και άλλα ο πολιτικός κόσμος».

Τέλος, αποκάλυψε ότι την προσεχή Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα τοποθετηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

