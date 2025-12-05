Κώτσηρας:-Αξιοποιούμε-τον-κοινωφελή-πλούτο-της-χώρας-και-λύνουμε-προβλήματα-της-καθημερινότητας

Όπως είπε, στόχος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι να μπει τάξη και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου.

«Αξιοποιούμε τον κοινωφελή πλούτο της χώρας με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια και λύνουμε προβλήματα της καθημερινότητας», τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι στόχος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι να μπει τάξη και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου, με σεβασμό στη βούληση των ιδρυτών και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, δίνεται έμφαση στην ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών, στην αξιοποίηση αδρανών περιουσιών, στην ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας στη λειτουργία των ιδρυμάτων, στην ενθάρρυνση των δωρεών και στη διευκόλυνση της φιλανθρωπικής δράσης μέσω και φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, θεσπίζεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Περιουσιών, που ενοποιεί σε μια ενιαία βάση διάσπαρτα αρχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των κοινωφελών περιουσιών. «Δημιουργούμε ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να κάνουμε καλύτερη την εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφανέστερη για το κράτος την καταγραφή και καλύτερη την αξιοποίηση όλης αυτής της δημόσιας περιουσίας», τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επίσης, εισάγονται για πρώτη φορά σαφή αντικειμενικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός ιδρύματος ως αδρανούς και θεσπίζεται διαδικασία επανενεργοποίησής του με συγκεκριμένη προθεσμία, ενώ ειδικά για τις σχολάζουσες κληρονομιές προβλέπεται μια νέα διοικητική διαδικασία στη θέση της σημερινής δικαστικής οδού, που συχνά απαιτούσε περισσότερα χρόνια. Πλέον με τη διαλειτουργικότητα των μητρώων, με ψηφιακά εργαλεία και με γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, το Δημόσιο θα μπορεί να αποκτά ευκολότερα και ταχύτερα την περιουσία που του ανήκει, ενώ η συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη διαδικασία, ενισχύει, αναμφίβολα, τη θεσμική αξιοπιστία, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

«Ο στόχος είναι να αξιοποιούνται ταχύτερα οι κληρονομιές, να αποφεύγονται απώλειες και καταπατήσεις και να μην καταλήγουν οι περιουσίες σε εγκατάλειψη και απαξίωση», είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι η καθολική υποχρέωση ανάρτησης όλων των αποφάσεων των διοικήσεων των Ιδρυμάτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Περιουσιών λειτουργεί ως μία επιπλέον δικλείδα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Για την ενθάρρυνση των δωρεών προς το Δημόσιο και τη διευκόλυνση της φιλανθρωπίας, προβλέπεται σειρά φορολογικών κινήτρων. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τα έσοδα των ενεργών κοινωφελών ιδρυμάτων και των αυτοτελών περιουσιών που είναι καταχωρισμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Περιουσιών, καθιερώνεται η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς και δωρεών για τα ενεργά κοινωφελή ιδρύματα, ενώ οι δωρεές προς το Δημόσιο και φορείς του δημόσιου τομέα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, το νομοσχέδιο, «λύνει πάρα πολλά προβλήματα καθημερινότητας σε φορολογικό επίπεδο, όπως διαπιστώθηκε με πολύ μεγάλη καθαρότητα στην τοποθέτηση των φορέων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στη θέσπιση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για οχήματα που χρησιμοποιούν οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών, μια ρύθμιση που έρχεται σε συνέχεια της απαλλαγής τους και από το τέλη ταξινόμησης, που εισήχθη προ μηνών στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ του εθελοντισμού, αναγνωρίζοντας εμπράκτως την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών στην προστασία της χώρας μας από τις πυρκαγιές και από κάθε είδους φυσική καταστροφή», τόνισε ο κ. Κώτσηρας και επισήμανε τη σημαντική συμβολή των εθελοντών στην αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις καταιγίδες που πλήττουν από χθες τη Δυτική Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. «Ειδικά σήμερα που είναι και Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού» αυτή η διάταξη, «πέρα από την ουσία έχει και έναν αυξημένο συμβολισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν για τους πληγέντες από την πλημμύρα στη Μάνδρα και την πυρκαγιά στο Μάτι. Πρόκειται για μια ρύθμιση που έρχεται σε συνέχεια της διάταξης που έφερε προ μηνών ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με την οποία παραιτείται το Δημόσιο από την άσκηση ένδικων μέσων κατά οριστικών αποφάσεων πρωτοβάθμιων διοικητικών δικαστηρίων για τις αποζημιώσεις των θυμάτων, εξήγησε ο κ. Κώτσηρας.

Στα προβλήματα που επιλύει το νομοσχέδιο εντάσσεται και ο εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών ειδών. «Δίνεται μια οριστική λύση» στο θέμα σε συνέχεια προσωρινής λύσης που δόθηκε φέτος μέσω της ΑΑΔΕ, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις διατάξεις για τη στήριξη των υπερχρεωμένων επαγγελματιών, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, μέσω και της διεύρυνσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με σημαντικά αποτελέσματα.