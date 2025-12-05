Κ.Πιερρακάκης-προς-τους-πρέσβεις-της-ΕΕ:-«Τώρα-χρειάζεται-συλλογική-βούληση»-για-τους-στόχους-των-εκθέσεων-Ντράγκι-και-Λέτα

Τις προτεραιότητες και τα προτάγματα για την Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προέβαλε στη συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών – μελών της ΕΕ, περιέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει: «Στο πλαίσιο της Προεδρίας της Δανίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχα τη χαρά να συμμετάσχω ως ομιλητής σε γεύμα εργασίας που διοργάνωσε ο Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα Περ Φαμπρίσιους Άντερσεν, με τους Πρέσβεις των κρατών-μελών».

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κύριες ευρωπαϊκές οικονομικές προκλήσεις και στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη Ευρώπη», προσθέτει.

Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα

«Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εκθέσεις Draghi και Letta έχουν προσφέρει το συνολικό πλαίσιο. Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση για επιτάχυνση και ουσιαστική εφαρμογή», υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Αναφερθήκαμε επίσης στην προώθηση του ψηφιακού ευρώ και των σύγχρονων ευρωπαϊκών υποδομών πληρωμών, στην ανάγκη αντιμετώπισης των δημογραφικών πιέσεων και στη σημασία ενίσχυσης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και επενδύσεων, απαραίτητων για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η ελληνική εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δημοσιονομική σταθερότητα, σταθερές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό και σταδιακή σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές», επισημαίνει.

Η Ευρώπη διαθέτει ήδη σημαντικά οικοσυστήματα και δυναμικές επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι πώς τα ενισχύουμε, πώς αφαιρούμε εμπόδια, και πώς αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης.