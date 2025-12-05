Με 2% έτρεξε η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο – Άλμα 12,8% στις επενδύσεις

Στο 2% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024. Ανάπτυξη 1,4% στην Ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ.

Στο 2% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η άνοδος του ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση στην αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 12,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ η καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1%.

Ενισχυτικά λειτούργησαν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,7% την ίδια στιγμή που οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (που αφαιρούν από το ΑΕΠ) σημείωσαν μείωση 4%.

Αναθεώρηση των στοιχείων

Παράλληλα με την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων τρίτου τριμήνου η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε και τα στοιχείων των προηγούμενων τριμήνων με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου 2025 να αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο 2,4% από 2,2% που ήταν η αρχική εκτίμηση και του δεύτερου τριμήνου να αναθεωρηθεί οριακά προς τα κάτω στο 1,6% από 1,7%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ των τριμήνων των ετών 2022 – 2024 καθώς και των προηγούμενων δύο τριμήνων του τρέχοντος έτους (1ο τρίμηνο 2022 – 2ο τρίμηνο 2025) έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 16 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, από την ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνεται ότι «καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς».

Ανάπτυξη 1,4% στην Ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ

Για ένα ακόμη τρίμηνο η ελληνική οικονομία παρουσίασε ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτούς της Ευρωζώνης (1,4%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,6%). Την ισχυρότερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση σημείωσε η Ιρλανίδα (10,9%) ακολουθούμενη από τη Δανία (3,9%), την Πολωνία (3,8%) και την Κύπρο (3,6%). Στον αντίποδα, η Φινλανδία είχε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά (-0,6%), ενώ οριακή ανάπτυξη κατέγραψε η Γερμανία (0,3%).