Πινγκ πονγκ Ανδρουλάκη – Κωνσταντινόπουλου με φόντο τις κινήσεις Τσίπρα

Η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ αλλά και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά με φόντο την πρωτοβουλία που ουσιαστικά προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας απασχολούν όχι μόνο τα πηγαδάκια του ΠΑΣΟΚ αλλά και την δημόσια σφαίρα αφού ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πάτησε το κουμπί και με δημόσια παρέμβαση του έριξε καρφιά στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22% δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας – το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του» ανέφερε ο βουλευτής Αρκαδίας σε συνέντευξή του στο iefimerida.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής που με την επιστολή του άνοιξε το δρόμο για τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ διαμήνυσε ότι το θέμα της ηγεσίας του κόμματος έχει κριθεί στις τελευταίες εκλογές και ο πρόεδρος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί… εκτός αν ο Νίκος Ανδρουλάκης λάβει ο ίδιος κάποια πρωτοβουλία.

«Τι κοιτάς σε ένα κόμμα πρώτον την ηγεσία του τον αρχηγό του. Ο αρχηγός εκλέχτηκε πρόσφατα δημοκρατικά αρά δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει. Αν θέλει να πάρει κάποια πρωτοβουλία θα την πάρει ο ίδιος. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο ίδιος εγώ δεν μπορώ να υποδείξω στον Πρόεδρο ο οποίος είναι εκλεγμένος πρόσφατα και όπως ξέρετε εγώ έθεσα το θέμα, άνοιξα το θέμα της διαδικασίας. Έγινε ήταν μια πολύ εξαιρετική διαδικασία υπήρξαν αποτελέσματα ήταν απολύτως σεβαστά, άρα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πρόεδρο πριν όποιας πρωτοβουλίας μπορεί να πάρει ο ίδιος», σημείωσε με νόημα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως δεν άφησε αναπάντητη την αιχμή του βουλευτή του και λίγες ώρες μετά σε τηλεοπτική του συνέντευξη έστειλε μήνυμα ότι όλοι κρίνονται για την προσφορά τους στον αγώνα του κόμματος.

«Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσω μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις. Το πώς, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο MEGA.

Τα στρατόπεδα ακονίζουν τα μαχαίρια τους ενόψει και του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο.

H μάχη βέβαια μεταφέρεται ξανά στο πεδίο της κυριαρχίας στην Κεντροαριστερά, μετά την είσοδο ενός μεγάλου παίκτη του Αλέξη Τσίπρα όπως σχολιάζουν στελέχη της πράσινης παράταξης, με τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν στη Χαριλάου Τρικούπη και τα στελέχη να έχουν τεθεί σε συναγερμό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τον στόχο που έχει θέσει για πολιτική αλλαγή και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα του.

«Ο κ. Τσίπρας έρχεται με μια φιλοδοξία αυτοδικαίωσης. Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλοδοξία αυτοδικαίωσης κανενός» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ως προς τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία 9 – 11 μονάδες. Ο κ. Τσίπρας έχασε με 24. Το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι έργο του. Έχασε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική, αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται η πραγματική εικόνα και να λέμε ότι αυτός που έχασε με 24 μονάδες θα λύσει το πρόβλημα, ενώ το δημιούργησε».

