Πολάκης-για-Τσίπρα:-Δεν-πήγα-στο-Παλλάς,-έχω-υψοφοβία-με-τις-εξέδρες-και-τα-θεωρεία

Ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής, εξήγησε την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς, λέγοντας ότι «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία». Παράλληλα ανέφερε ότι «δεν μου άρεσε η εικόνα» με την παρουσία των Φάμελλου και Χαρίτση, ενώ ξεκαθάρισε πως «εγώ δεν κάνω παρακάλια» σε σχέση με το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Στη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, υπερασπίστηκε τόσο τη «δήλωση-προγραφή» δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών —την οποία επικρίνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του— όσο και τις θέσεις του για τα εμβόλια, στις οποίες επίσης αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν είναι έντιμο να κρεμάς τους συνεργάτες σου»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Πολάκης απάντησε: «Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».

Συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε». Αναφερόμενος δε στα σχόλια του κ. Τσίπρα για πρώην συνεργάτες του, είπε: «Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ».

Για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει 2 πράγματα: δεν αναφέρει το τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας το 2015-2019 και για το 2019-2023 γιατί το 32 που έδωσε ο ελληνικός λαός, γιατί έγινε 17 και 20».

Πρόσθεσε ακόμη πως «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λέει ποιος φταίει γι’ αυτό. Φταίει ότι παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, λειάναμε το μέτωπο και δεν συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και χαιρέτα μου τον πλάτανο».

Κλείνοντας, τόνισε: «Εγώ ξέρω ότι οι αλλαγές στην ιστορία θα γίνονται πάντα από μειοψηφίες οι οποίοι έχουν σε κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης το θάρρος και την τόλμη να σηκώσουν και να προτείνουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών. Εγώ το υπηρέτησα και θα συνεχίσω να το υπηρετώ και για μένα όλοι κρίνονται στη βάση αυτή».

