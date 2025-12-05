Προοπτικές-2026:-Ουρανός-χωρίς-όρια-για-τις-Αναδυόμενες-Αγορές

Η εικόνα για τις αναδυόμενες αγορές (EM) μπαίνοντας στο 2026 παραμένει θετική, με τους αναλυτές της Bank of America να διατηρούν bullish στάση χάρη σε ένα διεθνές περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη. Το βασικό σενάριο του οίκου περιλαμβάνει ασθενέστερο δολάριο, χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλές τιμές πετρελαίου και ανοδικά χρηματιστήρια — συνθήκες που ιστορικά στηρίζουν τις αναδυόμενες αγορές.

Οι μεγαλύτερες αποδόσεις αναμένονται από τις τοπικές αγορές ομολόγων, όπου η συνολική απόδοση προβλέπεται στο 10,7%. Πολλά τοπικά ομόλογα υπόσχονται διψήφιες αποδόσεις, ενώ η ελκυστικότητα του carry trade στο FX παραμένει έντονη.

Αντίθετα, στα κρατικά ομόλογα εξωτερικού δανεισμού (EXD), οι πολύ χαμηλές αποδόσεις και τα χαμηλά spreads περιορίζουν τα περιθώρια για περαιτέρω συμπίεση. Η BofA εκτιμά ότι συνολικά για το 2026 τα spreads θα διευρυνθούν κατά περίπου 20 μονάδες βάσης, με συνολική απόδοση γύρω στο 4%.



Μεταβλητότητα στον Ορίζοντα



Παρότι η μεγάλη εικόνα παραμένει θετική, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα πιθανότατα θα αυξηθεί. Το χαμηλό κόστος κινδύνου και οι στενές αποτιμήσεις συνήθως δεν διαρκούν πολύ, ενώ η συσσώρευση θέσεων σε carry trades κάνει την αγορά ευάλωτη σε ξαφνικές αναταράξεις.



Ο βασικός κίνδυνος για τις αναδυόμενες αγορές είναι μια αναζωπύρωση του παγκόσμιου πληθωρισμού, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία των επιτοκίων και του δολαρίου.

Τα καλύτερα trades για το 2026



FX

– Short USD/CNH: ασθενές δολάριο, πιθανή αμερικανο-κινεζική συμφωνία, ενίσχυση εγχώριας ζήτησης στην Κίνα. Στόχος: 6.80.

– Short USD/KRW: υποστηρικτικές παρεμβάσεις και ενεργή αντιστάθμιση κινδύνου από τα ταμεία συντάξεων.

– Long ZAR/MXN: διαφοροποίηση σε δημοσιονομικό, νομισματικό και εξωτερικό ισοζύγιο.

– Long BRL/COP: αδύναμη πορεία πετρελαίου έναντι μετάλλων + πολιτικό premium στην Κολομβία.

FX Carry



Τα πιο ελκυστικά: BRL, TRY, καθώς και EGP, NGN, KZT από τις «frontier» αγορές.

Το ARS αναμένεται να κερδίσει έδαφος καθώς σταθεροποιούνται οι προσδοκίες για την ισοτιμία.



Τοπικά Ομόλογα – Καλύτερες επιλογές



Βραζιλία, Κολομβία, Ουγγαρία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Ρουμανία, Νότια Αφρική – όλες με πιθανότητα διψήφιων αποδόσεων σε δολάρια.



Επιτόκια



Προτίμηση σε θέσεις «receiver» ή κρατικά ομόλογα σε Βραζιλία, Κολομβία, Ινδία και Μεξικό.



Εξωτερικά ομόλογα – Overweight



Αργεντινή και Ουκρανία: μεταρρυθμίσεις και χαμηλές προσδοκίες αντίστοιχα.



Εξωτερικά ομόλογα – Underweight



Κολομβία (εκλογικός κίνδυνος, χαμηλότερο πετρέλαιο) συγκριτικά με long Βραζιλία.



Εξωτερικά ομόλογα – Carry



Με τα spreads τόσο στενά, το «ασφαλές carry» γίνεται κριτήριο επιλογής. Προτιμούνται: Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαρόκο, Νότια Αφρική.



Συμπέρασμα

Η «πτήση» των αναδυόμενων αγορών συνεχίζεται, με σημαντικές ευκαιρίες σε FX carry και τοπικά ομόλογα. Ωστόσο, οι επενδυτές καλούνται να προετοιμαστούν για μεγαλύτερη μεταβλητότητα και να επιλέξουν προσεκτικά αγορές με ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά και σταθερές μακροοικονομικές βάσεις.